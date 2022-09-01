دوري الجماهير يشعل مدرجات دورينا بآلية جديدة



أبوظبي (الاتحاد)

تعود المنافسة المحتدمة بين مشجعي الأندية إلى الواجهة، في النسخة الجديدة لـ «دوري الجماهير»، التي تتزامن مع انطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2022- 2023، وسط ترقب كبير من جماهير الأندية للمنافسة في «سباق المدرجات» دعماً لأنديتها، في الطريق نحو حصد الجوائز القيمة التي ترصدها رابطة المحترفين.

وأطلقت الرابطة في الموسم الماضي 2021- 2022، وفي إطار العمل المشترك مع الأندية لتحسين التفاعل الجماهيري، جائزة الحضور الجماهيري في «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل أن تعمد إلى إجراء تعديلات جديدة مع النسخة الثانية للجائزة، بحيث يتم توزيع الجوائز عقب نهاية كل جولة بشكل دوري.

وبحسب التعديلات الجديدة على آلية «دوري الجماهير»، خصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» لأصحاب المركزين الأول والثاني في كل جولة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يحصل النادي صاحب المركز الأول في فئة النادي المضيف على 60 ألف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 40 ألف درهم. وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، يحصل النادي الذي حقق أعلى حضور جماهيري على 40 ألف درهم، يليه صاحب المركز الثاني وبـ30 ألف درهم.

وحددت الرابطة شرطين مهمين؛ بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.