دورتموند والبايرن.. «الامتحان الصعب»



دورتموند (أ ف ب)



يأمل هوفنهايم في ثاني أفضل بداية له في تاريخه في الدوري الألماني لكرة القدم، في وضع حد لسلسلة من أربع مباريات توالياً، من دون فوز أمام مضيفه بوروسيا دورتموند، عندما يتواجهان «الجمعة»، في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة، في حين يحلّ «السبت» بايرن ميونيخ المتصدر ضيفاً على ملاحقه المباشر أونيون برلين.

يملك دورتموند وهوفنهايم 9 نقاط لكل منهما بعد أربع مراحل، علماً أن دورتموند كان فاز في المواجهة الأخيرة بينهما بنتيجة 3-2.

محا دورتموند عار خسارته أمام فيردر بريمن 2-3 في المرحلة الثالثة عندما بات أوّل فريق في تاريخ «البوندسليجا» يتلقى ثلاثة أهداف منذ الدقيقة 89، بعدما كان متقدماً بهدفين، بفوز خجول على هرتا برلين 1-صفر في المرحلة السابقة.

اعتبرت خسارة دورتموند على أرضه أمام بريمن الأولى منذ موسم 2014-2015 التي يهدر فيها النقاط بعد أول مباراتين في افتتاح الدوري في ملعبه «سيجنال إيدونا بارك»، علماً أنه لم يخسر في مباراتين توالياً في معقله منذ عام 2020.

وأمام نادي العاصمة برلين، استحوذ دورتموند على الكرة بنسبة 62 في المئة، وحافظ على شباكه نظيفة للمباراة الثانية هذا الموسم.

ويخوض دورتموند مباراته المقبلة بعدما خسر أخيراً جهود مدافعه الدولي السويسري مانويل أكانجي «27 عاماً» المنتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي لمدة خمس سنوات، حيث سيجتمع مع زمليه السابق في دورتموند المهاجم النروجي إرلينج هالاند الذي يقدم بداية مذهلة في الدوري الممتاز مسجلاً تسعة أهداف في أول خمس مباريات.

وبرغم الخسارة أمام بريمن، تعتبر بداية رجال المدرب الكرواتي إدين ترزيتش جيدة، بعدما نجحوا في حصد 9 نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف عن هوفنهايم الرابع وفرايبورج الثالث، في حين يتصدر بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة مع 10 نقاط وبفارق الأهداف عن أونيون برلين.

أثنى ترزيتش على أداء فريقه في اللقاء الأخير، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة حسم المباريات ووضعها خارج متناول المنافس، وهو أمر يعاني منه دورتموند منذ بداية الموسم الحالي.

وأضاف عن منافسه المقبل «لقد كانت بداية الموسم جيدة بالنسبة لهم. يتحركون ويتبادلون كثيراً المراكز في الهجوم، ويحاولون فصل اللاعبين المنافسين عن بعضهم البعض وخلق مساحات كبيرة».

وأردف «سيكون تحدياً جيداً ضد فريق قوي»، مؤكداً أن فوز فريقه على هرتا برلين أظهر قدرته على تقديم أداء أفضل مما فعل ضد بريمن، وأنه يجب «البناء على الفوز في برلين وتحقيق فوز جديد على أرضنا».

في المقابل، استهل فريق هوفنهايم بإشراف مدربه أندري بريتنريتر «48 عاماً» الذي قاد زيوريخ السويسري للفوز بلقب الدوري في 2022 وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، الموسم الحالي بفوزه في مبارياته الثلاث الأخير من الأربع الأولى، في أعلى معدل نقاط له في تاريخه في الدوري في هذه المرحلة منذ موسم 2010-2011 حين حصد 10 نقاط.

وتعتبر هذه الانتصارات أطول سلسلة للفريق منذ تحقيقه 4 انتصارات توالياً في الدوري بين فبراير ومارس من الموسم الماضي.

كما حافظ على نظافة شباكه في المباراتين الأخيرتين «فاز على باير ليفركوزن 3-صفر وأوجسبورج 1-صفر»، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2021، وفي حال نجح في الحد من خطورة مهاجمي دورتموند وحال دون اهتزاز شباكه، فسيعادل الرقم القياسي لأطول سلسلة شباك نظيفة في الدوري والتي حققها في يناير العام الماضي.

في الجانب الآخر، يواجه بايرن ميونيخ تحدياً صعباً أمام أونيون برلين الذي يعتبر واحداً من أربعة فرق لم تذق طعم الخسارة في الدوري هذا الموسم، بعد تحقيقه 3 انتصارات مقابل تعادل.

ويدرك عملاق بافاريا العائد من أرضه بتعادل مخيب أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1 في المرحلة السابقة، صعوبة مهمته أمام فريق المدرب السويسري أورس فيشر «53 عاماً» الصلب في الدفاع والذي لم تهتز شباكه سوى 3 مرات في 4 مباريات، والقوي هجومياً بعدما عزز صفوفه بالأميركي الدولي ثيوسون-جوردان سيباتشو الذي يشكّل ثنائياً متفجراً مع الهولندي شيرالدو بيكر، اذ سجل الأول هدفين وتمريرتين حاسمتين مقابل 4 للثاني منذ بداية الموسم.

وعلى بايرن أن يحذر من هذا الثنائي، كما يشكلّ سفين ميكايل ورقة رابحة إضافية لبرلين، إذ سجل الثلاثي 8 أهداف من أصل 11 لفريقه الذي وجه رسالة قاسية لمنافسيه في الفوز الساحق على شالكه 6-1 في المرحلة الرابعة.

وسيحاول نادي العاصمة أن يخرج منتصراً من «حصنه» حيث لم يخسر سوى مباراتين من مبارياته الـ35 في الدوري، أمام البايرن بالذات وبوروسيا دورتموند.

غير أن القوة الهجومية لبرلين توازيها قوة بايرن المدجج بأسلحة عدة والذي عوض رحيل هدافه التاريخي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني، بالسنغالي ساديو مانيه من ليفربول الإنجليزي.

ويعتبر البايرن الأكثر غزارة من الناحية التهديفية في «البوندسليجا» هذا الموسم مع 16 هدفاً، منها 3 لكل من جمال موسيالا، الساعي للعودة إلى التشكيلة الأساسية بعد شفائه من إصابة، ومانيه، وهدفين لكل من سيرج جنابري ولوروا ساني.

ومن المرجح أن يدفع المدرب يوليان ناجلسمان بالوافد الجديد المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت أساسياً للمرة الثانية بعد مشاركته في الفوز على فيكتوريا كولن في الكأس المحلية الأربعاء.

وتحمل هذه المباراة ذكرى خاصة للاعب الوسط توماس مولر الذي سجل في الزيارة الأخيرة لفريقه لملعب «ألتن فورشتيراي» هدفاً ومرر 3 كرات حاسمة في الفوز 5-2 في الموسم الماضي، كما سيكون على موعد لتحطيم رقم الحارس السابق الرئيس التنفيذي الحالي لبايرن، أوليفر كان في قائمة أبرز اللاعبين الذين دافعوا عن قميص النادي البافاري مع 632 مباراة لكل منهما، علماً أن الرقم القياسي بحوزة الحارس سيب ماير «689».