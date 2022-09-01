«التزامكم سعادة».. دعوة للتشجيع الإيجابي ونبذ التعصب



رضا سليم (دبي)



دعا ملتقى ممثلي الجماهير الذي نظمته شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي إلى التشجيع الإيجابي ونبذ التعصب والالتزام في المدرجات، مؤكداً على أهمية دور الجمهور الإيجابي، في تعزيز نتائج الفرق ودعم اللاعبين، وإظهار الصورة الحضارية لمجتمعنا، بما يسهم في تحقيق التطوير المنشود، ويتناسب مع العودة الكاملة للجماهير لحضور المباريات بنسبة 100%.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، وحمل عنوان «ملتقى ممثلي الجماهير بالأندية الرياضية»، وعقد في مقر المجلس بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، والعميد نبيل الرضا مدير إدارة الطوارئ في شرطة دبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، بطي أحمد الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وحسن طالب عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، ومراقبي الشرطة، والمدراء التنفيذيين وممثلي الأندية والمؤسسات الإعلامية.

ويهدف الملتقى إلى توعية الجمهور بأهمية التشجيع الإيجابي والالتزام بالإجراءات التي وضعتها الجهات المختصة في الملاعب الرياضية والتعليمات التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد سعيد حارب حرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية في جميع المجالات لتحقيق التطور المنشود للقطاع الرياضي، وقال: «يتجدد اللقاء للمرة السادسة في هذا الملتقى السنوي الذي نتشرف أن ننظمه مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف التشجيع المثالي لجماهيرنا، وعودتهم إلى المدرجات لمساندة فرقهم وتشجيع اللعب الجميل واحترام المنافسين، هذا الموسم مهم، لأن عودة الجماهير ستكون بنسبة 100%، ولذلك نحن نعزز تواصلنا مع الجمهور من خلال روابط ومجالس المشجعين وأنديتهم، وكذلك من خلال وسائل الإعلام».

وأضاف:«حمل الملتقى عناوين عديدة في كل عام، لكن العنوان الرئيسي يبقى هو «التزامكم سعادة»، فالتزام الجمهور يضمن سعادتهم وسعادة اللاعبين وسلامة الجميع وقضاء وقت متميز مهما كانت نتيجة اللقاء، ونؤكد على أن طواقم التحكيم وقضاة الملاعب هم دائماً محل تقديرنا واحترامنا، ونحث جماهيرنا على احترام العمل الذين يقوم به قضاة الملاعب وعدم استخدام أية كلمات مسيئة وبعيد عن قيمنا كرد فعل لبعض القرارات التحكيمية التي قد لا ترضي فئة من الجمهور، ويواصل الإخوة في شرطة دبي توعية الجماهير بالإجراءات المتبعة، وكذلك تسليط الضوء على موضوع الجرائم الإلكترونية التي تستهدف القضاء على السلوك المرفوض والتصرفات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وقال اللواء عبدالله الغيثي: يسعدنا أن ننظم هذا الملتقى لنسمع صوت الجمهور من خلال روابط المشجعين لنتعرف على متطلباتهم، ونأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، ونناقش ما يمكن أن نقدمه لهم وندعمهم ونلتزم به للوصول إلى الهدف الرئيسي، وهو تحقيق السعادة للجميع، ومن هنا أطلقنا شعار «التزامكم سعادة» الذي لم يأت من فراغ، إنما جاء من قانون ودستور الدولة، لذلك ندعو الجميع إلى الالتزام، للقضاء على التعصب ونكون جمعياً موحدين، ويخرج المشجع من المباراة وهو سعيد ومتقبل للنتيجة التي انتهت بها المباراة برحابة صدر.

وكشف أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في مجلس دبي الرياضي عن «ميثاق الجماهير في أندية دبي»، الذي أصدره مجلس دبي الرياضي، بهدف استقطاب وإعداد القاعدة الجماهيرية للنادي وتحفيزها على التشجيع المثالي، والحفاظ على متعة المباريات الرياضية وإثارتها دون تعصب من خلال إبراز الشكل الحضاري للتشجيع في المدرجات ودعم العلاقة بين الأندية والمؤسسات الرياضية والجمهور ليبدأ الموسم بداية قوية ويعكس الصورة الحضارية لملاعبنا.

وأكد النقيب مهندس عبد الرزاق أحمد، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، على أهمية تعزيز الوعي لدى الجمهور بالقوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية لتفادي ارتكاب أخطاء تتسبب في الوقوع تحت طائلة القانون.