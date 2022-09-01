نادي البحرين بطل كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لـ «طائرة السيدات»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز نادي البحرين بلقب بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة الطائرة للسيدات، عقب تفوقه على فريق الشارقة الرياضي للمرأة في النهائي بصالة جو جيتسو أرينا في أبوظبي، وحسم الفريق البحريني اللقاء بثلاثية نظيفة 3-0 (25-13,25-17,25-13).

وفي تعليق للاعبة البحرينية منيرة عبدالله سالم بعد الانتصار، قالت: «إنه شعور لا يوصف. رغم أنها ليست المرة الأولى التي نحرز فيها لقب بطولة نشارك فيها، فإن هذا الفوز مختلف لأن فريقنا يضم مجموعة من اللاعبات الشابات وأصحاب الخبرة، لذلك نحن سعداء لكوننا أبطال هذا الحدث الخليجي. إنه شرف كبير وإنجاز مذهل وقد ساهم الجميع في تحقيقه».

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن نادي الوصل من تحقيق الفوز واحتلال المركز الثالث بتفوقه على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بثلاثة أشواط.

تابع المباراة النهائية أعضاء مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، طلال الهاشمي، وناعمة المنصوري، إلى جانب ممثلين عن بنك أبوظبي التجاري، وشركة برجيل القابضة والاتحادات والأندية في إمارة أبوظبي.



وخلال حفل توزيع الجوائز، كان الضيوف حاضرين أيضاً لتقديم الجوائز الفردية لأبرز اللاعبين ضمن البطولة، حيث نالت اللاعبة فاطمة الثابت من فريق الشارقة الرياضي للمرأة جائزة أفضل حائط صد، بينما فازت اللاعبة منيرة عبد الله سالم من نادي البحرين بجائزة أفضل مهاجم، وحصلت زميلتها في الفريق اللاعبة مروة مجيد مؤمن على جائزة أفضل ضارب، بينما فازت اللاعبة علياء ناصر من فريق الشارقة الرياضي للمرأة بجائزة أفضل لاعب.

واختتمت كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات بعد خمسة أيام من المنافسات التي استمرت بين ستة فرق من مختلف دول المنطقة. ويأتي تنظيم البطولة تأكيداً على مساعي أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرعاية المواهب المحلية وتوفير الفرص المستمرة لخوض المنافسات، حيث شارك في الحدث 3 فرق من الإمارات (فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ونادي الوصل، وفريق الشارقة الرياضي للمرأة)، ومن الكويت (نادي سلوى الصباح)، ومن البحرين (نادي البحرين)، ومن السعودية (نادي نورة السعودي).

وفي تعليق لها، قالت مريم المنصوري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك: «بفضل دعم شركائنا الكرام، استضفنا كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية للكرة الطائرة للسيدات. نهنئ جميع اللاعبين والمدربين والمسؤولين والمتطوعين لأن هذا الحدث لم يكن ليتحقق دون جهودهم».

وأضافت: «لم يقتصر الأمر على إقامة مجموعة من المباريات الحافلة بالندية والمستوى العالي والأداء المتميز للاعبات المشاركات على مدار الأيام الخمسة الماضية، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن الحدث أتاح الفرصة للفرق في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لاكتساب خبرة تنافسية نعتقد أنها سوف تساعد في مزيد من التطور في المستقبل».

وتابعت: «تتمثل مهمتنا في المساهمة في تشجيع الإناث على ممارسة الرياضة في المنطقة، مع توفير فعاليات وبطولات لمزيد من التقدم والنجاح، ونأمل أن تشكل مشاركة اللاعبات مصدر إلهام لجيل الشباب للسير على خطاهن، في سبيل تسريع نمو الرياضة».

وكانت أكاديمية فاطمة بنت مبارك، الجهة المنظمة للبطولة، قد أقامت علاقات تعاون مع مؤسسات رائدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في سبيل ضمان النجاح بتنظيم الحدث.

وكان مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الداعم، واتحاد الطائرة وشركة الرؤية العالمية للاستثمارات، الشريك الرسمي في البطولة، وقنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي الرسمي، وديوان الرئاسة الشريك البلاتيني، ومواصلات الإمارات شريك النقل الرسمي، وبنك أبوظبي التجاري الشريك المصرفي الرسمي، فيما كان مستشفى برجيل القابضة الشريك الطبي الرسمي.