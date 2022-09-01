أبوظبي تتوج بطل العالم لملاكمة «خفيف الثقيل»



أبوظبي (الاتحاد)



تستضيف أبوظبي المواجهة المرتقبة على بطولة العالم للملاكمة في وزن خفيف الثقيل بين ديمتري بيفول، المتوج بلقب رابطة الملاكمة العالمية، وجيلبرتو راميريز المعروف بـ «زوردو»، 5 نوفمبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. وسيجري نقل النزال مباشرة للعالم عبر منصة دازن الرياضية.

ويعتبر هذا النزال أحدث البطولات التي تحتضنها الإمارة، مرسخة مكانتها وجهة رائدة لتنظيم الفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية في المنطقة، بما في ذلك سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، ونزالات الفنون القتالية المختلطة يو أف سي، ومباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وبطولة أبوظبي اتش اس بي سي للجولف، وبطولة مبادلة العالمية للتنس، والدوري الهندي الممتاز للكريكيت، وبطولة أبوظبي الدولية للكريكيت، وبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، إلى جانب تحديات الرياضات الإلكترونية، لتنضم إليها الملاكمة عبر شراكة جديدة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و«ماتش روم بوكسين»، المروّج العالمي لنزالات الملاكمة.

ويتمتع بيفول بسجل خالٍ من الهزائم بعد انتصاره في 20 نزالاً منها 11 فوزاً بالضربة القاضية، وتمكن مؤخراً من الحفاظ على لقبه في وزن 175 باوند بعد فوز صعب على الملاكم المكسيكي شاول ألفاريز الملقب بـ»كانيلو«، وذلك على حلبة تي موبايل أرينا في لاس فيجاس خلال مايو الماضي.

وانتصر بيفول بإجماع لجنة الحكام ليرفع رصيده إلى 20 انتصاراً دون هزيمة، ونجح الملاكم البالغ 31 عاماً، بإلحاق الهزيمة الثانية فقط بألفاريز بعد خسارته الأولى قبل تسع سنوات أمام فلويد مايويذر، ما عزز مكانة بيفول كأحد أفضل ملاكمي الوزن خفيف الثقيل على مستوى العالم.

ويحظى راميريز بدوره بسجل خالٍ من الهزائم مع تحقيقه 44 انتصاراً منها 30 بالضربة القاضية، كما يُعد البطل السابق في سوبر منظمة الملاكمة العالمية في الوزن المتوسط، وتمكن من حسم نزالاته الخمس في وزن خفيف الثقيل قبل نهاية النزال منذ انتقاله إلى هذا الوزن في عام 2019.

وتأهل الملاكم المكسيكي صاحب اللكمات اليسارية القوية إلى المواجهة الفاصلة مع حامل اللقب بيفول، بعد انتزاعه فوزاً بالضربة القاضية على دومينيك بوسيل في الجولة الرابعة من المواجهة المؤهلة للمباراة الحاسمة على اللقب، والتي استضافتها مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا في 14 مايو الماضي.

ويتصدر هذا النزال، الذي يجمع بطلين لم يختبرا طعم الهزيمة مطلقاً، سلسلة من المواجهات المقرر تنظيمها للمرة الأولى في المنطقة، ويأتي كثمرة للتعاون بين ماتش روم بوكسينج ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وقال صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: سعداء باستضافة هذه المواجهة المرتقبة على لقب بطولة العالم للملاكمة، والتي تضع أبوظبي مجدداً محط أنظار العالم يوم 5 نوفمبر المقبل، وتسهم في تكريس مكانتها عاصمة للرياضة على الخريطة الدولية.

وتعتبر الشراكة مع «ماتش روم بوكسينج» لتنظيم أقوى نزالات الملاكمة في الإمارة إضافة نوعية تُثري أجندة فعالياتنا المتنوعة الممتدة على مدار العام.

ويشكل احتضان هذه النزالات خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا عبر منحنا منصة لمشاركة قيم الضيافة الإماراتية العريقة وتسليط الضوء على تجاربنا السياحية والترفيهية والثقافية المُلهمة، وإتاحة المجال أمام جمهور الملاكمة للاستمتاع بها.

وقال ديمتري بيفول: انتظر الجميع هذا النزال لفترة طويلة، والكثير من الأخبار والتصريحات قيلت وتناقلتها وسائل الإعلام، الآن الحلبة هي التي ستحسم الأمور وتضعها في نصابها، فلا مجال للمزيد من الكلمات، اللكمات هي التي ستتحدّث.

أجواء مفعمة بالحماس

قال راميرز: أصبح النزال واقعاً رغم العقبات التي حالت دون تنظيمه سابقاً، وأتطلع إلى تقديم أداء مميز يوم 5 نوفمبر المقبل، أنا مستعد لمواجهة بيفول في أي مكان، ولكني متأكد بأن الأجواء في أبوظبي ستكون مفعمة بالحماس، أشكر رابطة الملاكمة العالمية وجيلبرتو ميندوزا وشركة جولدن بوي على دعمهم المتواصل طوال مسيرتي.



نزالات حماسية



قال إيدي هيرن، رئيس مجلس إدارة ماتش روم بوكسينج: سعداء بتنظيم هذا النزال العالمي في أبوظبي في خطوة جديدة لشركتنا، نحو تعزيز حضورها العالمي في هذه الوجهة المتميزة.

نجح ديمتري بيفول بحفر اسمه كأحد أفضل الملاكمين في هذا الوزن بعد فوزه المدوّي على كانيلو ألفاريز في مايو الماضي، والآن يتطلّع للدفاع عن لقبه أمام بطل العالم السابق والمتحدّي الحالي جيلبرتو راميريز، تتضمّن الأمسية أيضاً العديد من النزالات الحاسمة الأخرى، حيث ستكون إحدى أكبر فعاليات الملاكمة في العام 2022، ونشكر دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على دعمها ودورها في جعل هذا النزال واقعاً، ونرحب بجمهور الملاكمة لحضور النزال مباشرة في الاتحاد أرينا أو متابعة البث الحي عبر منصّة دازن.



ثقة بلا حدود

قال أوسكار دي لا هويا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة جولدن بوي بروموشنز: يسرنا التواجد في أبوظبي، وكلنا ثقة بقدرة راميريز على الفوز بلقب وزن خفيف الثقيل 5 نوفمبر المقبل ليثبت أنّه الأفضل في هذا الوزن.

وأوضح جوزيف ماركوسكي، نائب الرئيس التنفيذي لمنصّة دازن: نشكر «ماتش روم بوكسينج» و «جولدن بوي» على تنظيم هذا النزال، وثقتهما بمنصة دازن لنقله إلى العالم. ونتطلّع لرؤية ديمتري بيفول في الحلبة مرّة أخرى بعد انتصاره التاريخي على كانيلو ألفاريز في شهر مايو الماضي، ومشاهدة منافسه صاحب السجل الخالي من الهزائم زوردو راميريز، حيث ينتظرنا أحد أقوى النزالات في دنيا الملاكمة، وندعو الجميع لمشاهدته عبر منصّة دازن.