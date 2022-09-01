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الرياضي

اتحاد الكرة ينظم ورشة «بروتوكول المباريات»

اتحاد الكرة ينظم ورشة «بروتوكول المباريات»
1 سبتمبر 2022 16:06

 
أبوظبي (الاتحاد)

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نظم اتحاد كرة القدم، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة عمل لشرح ومناقشة التعديلات الجديدة على بروتوكول المباريات للموسم الجديد 2022 -2023، المعتمد من الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة في الدولة. 
شارك في الورشة رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول، ممثلة في الدكتور مصطفي السيد الهاشمي رئيس اللجنة، والدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد إبراهيم، ومبخوت الهاجري ممثل رابطة المحترفين، ومحمد علي سرور ممثل إدارة المسابقات باتحاد الكرة، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى أكثر من مائة شخص من الأطقم الفنية والطبية والإدارية العاملة في الأندية.
من جانبها قامت إدارة تقنية المعلومات في اتحاد الكرة، بشرح كافة إجراءات النظام الإلكتروني الطبي، والخاصة بإضافة التطعيمات والفحوصات.
وأشاد مصطفى السيد الهاشمي، رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق البروتوكول، بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات الصحية والجهات المختصة داخل الدولة، مقدماً شكره لمجلس إدارة اتحاد الكرة على دعمه للجنة لإنجاح مهمتها، مثمناً حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين وكل العاملين في مجال كرة القدم بالدولة.
وأوضح الهاشمي أن اللجنة قامت بشرح كافة التحديثات على بنود بروتوكول عمليات المباريات من الناحيتين الطبية والتنظيمية، مشدداً على أهمية التزام الجميع بتطبيق البروتوكول، للمحافظة على ما حققته الدولة من نجاح في السيطرة على الجائحة.

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