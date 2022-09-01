«تحدي دبي للياقة» يعود في أكتوبر



دبي (الاتحاد)



يعود «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في دورته السادسة، ليشجع كافة أفراد المجتمع على تجديد التزامهم بمستقبل أكثر صحة ونشاطاً، وذلك من 29 أكتوبر إلى 27 نوفمبر المقبل.

وانطلاقاً من هدف المبادرة الأساسي والمتمثل في جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم، والتأكيد على مكانتها كأفضل المدن للحياة والعمل والزيارة، يشجع تحدي دبي للياقة من جديد سكان دبي وزوارها على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً، وذلك من خلال مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات الرياضية التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأسهم «تحدي دبي للياقة» منذ انطلاقه عام 2017 في تعزيز البنية التحتية والمرافق الرياضية في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تشجيع أفراد المجتمع من كافة الجنسيات على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وتم تصميم أجندة الفعاليات الشاملة لتحفيز سكان وزوار دبي على الاستمتاع بتجربة رياضية ممتعة مع العائلة والأصدقاء واختبار أنشطة جديدة، ربما لم يسبق لهم تجربتها من قبل. وللعلم، فقد شارك في دورة العام الماضي 1.65 مليون مشارك، بزيادة قدرها 10 بالمئة عن دورة العام 2020.

ويشهد تحدي دبي للياقة 2022 عودة كل من «تحدّي دبي للدراجات الهوائية»، أحد أبرز فعاليات المبادرة، في 6 نوفمبر ليتيح الفرصة أمام العائلات وعشاق هذه الرياضة لخوض تجربة مميزة، عندما يتسابقون بين أبرز وأشهر المعالم على شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى «تحدي دبي للجري»، والذي يقام يوم 20 نوفمبر ليحوّل شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح للجري أمام العائلات والعدائين الهواة والمحترفين ضمن أكبر فعالية مجتمعية لرياضة الجري.

وسجل التحديان أرقاماً قياسية في الدورة الماضية بالنسبة لأعداد المشاركين، حيث شارك 33 ألف راكب في «تحدّي دبي للدراجات الهوائية»، بينما انضم 146 ألف عداء إلى «تحدي دبي للجري» على شارع الشيخ زايد.