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الرياضي

«السيتي« يضم أكانجي 5 سنوات

«السيتي« يضم أكانجي 5 سنوات
1 سبتمبر 2022 14:30

 
لندن (أ ف ب) 

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تعاقد مانشستر سيتي مع المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي، لمدة خمس سنوات، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، وفق ما أعلن بطل إنجلترا.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: «يصل قلب الدفاع البالغ 27 عاماً بصفقة لمدة خمس سنوات حتى 2027».
ويجتمع أكانجي مع زميله السابق في دورتموند، المهاجم النروجي إرلينج هالاند الذي يقدم بداية مذهلة في الدوري الممتاز مسجلاً تسعة أهداف في أول خمس مباريات.
قال في حديث مع الموقع الرسمي للنادي: كان سيتي أحد أفضل الفرق في أوروبا في المواسم الأخيرة، من الممتع مشاهدتهم، يلعبون كرة قدم مثيرة وينافسون على الألقاب في كل عام، لذا المجيء إلى هنا هو خطوة مثالية في مسيرتي.
وأضاف: لا شيء أفضل من التواجد هنا تحت إشراف بيب جوارديولا، مزيج المدرب والنادي مثاليٌ بالنسبة لي.
وتحدث أكانجي عن هالاند بعدما لعبا سوياً لموسمين في دورتموند، والذي تواصل معه عندما معرفة أن السيتي يبحث عن مدافع لديه مزيج مذهل من المهارات، هو سريع وقوي جداً بدنياً، لكنه أيضاً ماهر من الناحية الفنية.
بدأ أكانجي «41 مباراة دولية» مسيرته مع فينتيثور، ومن ثم انتقل إلى بازل في 2015 ومنه إلى دورتموند في 2018.
خلال أربع سنوات في ألمانيا حقق لقب الكأس المحلية عام 2021 والكأس السوبر الألمانية 2019.

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