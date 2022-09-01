الشارقة تستضيف «آسيوية القوس والسهم» ديسمبر المقبل

الشارقة (الاتحاد)



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يستضيف اتحاد القوس والسهم بطولة آسيا للقوس والسهم -المرحلة الثالثة، خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر المقبل في مقر نادي الثقة للمعاقين بـ «الإمارة الباسمة»، والتي تعتبر من أكبر البطولات التي ينظمها الاتحاد القاري، بمشاركة أفضل المنتخبات الآسيوية، حيث سيتم التقديم لاتحادات اللعبة في 40 دولة للتسجيل والمشاركة في البطولة.

وتوجه الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، بأسمى آيات التقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته للبطولة وحرصه على دعم كل ما من شأنه الارتقاء بالرياضة والرياضيين في الإمارة، لمواصلة التميز وتحقيق المنجزات الوطنية، وتكريس التطور في شتى المجالات، بما يتماشى مع رؤية سموه لبلوغ المستهدفات المطلوبة في المجال الرياضي، وقال إن دعمه للحدث الرياضي المرتقب شهادة فخر للعبة ووسام رفيع على صدورهم.

وعبر الكعبي عن تقديره لجهود مجلس الشارقة الرياضي بقيادة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، لتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في إثراء المجتمع الرياضي بالبرامج التي تعزز التطور، مضيفاً أن خطط وبرامج المجلس أسهمت بقدر كبير في توفير البيئة الجاذبة لممارسة الأنشطة الرياضية للذكور والإناث في مختلف البرامج الرياضية والمجتمعية، الأمر الذي ساهم بقدر كبير في الكثير من الإنجازات التي تحققت.

وثمن الكعبي التعاون والتجاوب من الاتحاد الآسيوي، لدعم نجاح استضافة البطولة، وتزايد برامجه التي تمهد الطريق للارتقاء برياضة القوس والسهم، خاصة بعد استضافة إمارة الشارقة دورة ومؤتمر التحكيم القاري 2022، خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو الماضي بمشاركة 55 حكماً وحكمة من 16 دولة على مستوى آسيا، بجانب حكام من المنطقتين الأفريقية والعربية.

وقال الكعبي: الاتحاد يحرص على استدامة خططه وبرامجه الاستراتيجية، وترسيخ نهجه الداعم لكل ما يعزز إنجاز أفضل المخرجات التي تؤدي إلى تنفيذ رؤيته الطموحة والمستقبلية للوصول باللعبة إلى أفضل المراكز، واكتشاف المواهب، وبناء القدرات، والمضي قدماً في طريق البرامج التي تمهد الطريق إلى الغايات المنشودة.

أضاف: «استضافة إمارة الشارقة للبطولة يعزز مكانتها على كافة المستويات الإقليمية والقارية والدولية، وقدرتها علي نجاح البطولة وفق أفضل المواصفات لما تتمتع به من خبرات إيجابية وبنى تحتية، وثروة بشرية التي تمتلك تملك أفضل المهارات والقدرات لتعزيز صورتها المشرفة، بالإضافة إلى أن هذه البطولة من شأنها المساهمة في إكساب اللاعبين واللاعبات الخبرة الميدانية الجيدة، بما يمكنهم من تطويرها والاستفادة من الاحتكاك مع أفضل المنتخبات على مستوى القارة».