26 لاعباً في قائمة منتخبنا لـ «آسيوية» بناء الأجسام

دبي (الاتحاد)

يدشن منتخبنا لبناء الاجسام مشاركته في بطولة أسيا المقامة في قيرغيزستان يوم غد من خلال عملية التسجيل والميزان بينما يخوض اول المنافسات بفعالية الفيزيك للرجال، وتشارك «أجسام الإمارات» ببعثة رسمية تضم: أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وزويد سالمين الزعابي المدير الفني، وسلمان عجيل المدرب المساعد، والحكم الدولي ناصر الوحشي والطبيب سعيد ساساني، والسكرتير الفني للاتحاد عبد المجيد يزبك، و26 لاعبا في مختلف الأوزان والفئات.

وتقدمت بعثة المنتخب بالشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للجهود التي بذلت في إعداد المنتخب من كافة النواحي، ليمثل الإمارات بشكل مميز، حيث أوضح أحمد جوهر رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات إن المنتخب يتطلع لتحقيق أفضل الإنجازات بما يتناسب ومكانته الاسيوية والعالمية ومثنيا على جهود جميع اللاعبين لتمثيل المنتخب بأفضل صورة.

بدوره قال المدير الفني للمنتخب زويد سالمين الزعابي: نتطلع لتحقيق أفضل النتائج بمشاركة نخبة لاعبي بناء الأجسام والفيزيك في المنافسات الذين تم اختيارهم من خلال عدد من التجارب الجسمانية والفنية وثقتنا عالية بجميع اللاعبين.