اتحاد الجودو يدشن موسمه الجديد بدورة الحكام



أبوظبي (الاتحاد)

يدشن اتحاد المصارعة والجودو موسمه الرياضي الحالي 2022 - 2023 في العاشرة صباح السبت بالفجيرة بافتتاح دورة حكام الجودو، التي تستمر يومي 3 و4 سبتمبر الحالي بمشاركة مفتوحة للراغبين الذين أكملوا إجراءات تسجيلهم، وتبدأ الدورة بشرح كيفية احتساب النقاط والإنذارات والتدريب عليها عملياً، ثم التدريب على التمركز ويتم في اليوم الثاني مراجعة عملية للنقاط والإنذارات وشرح وتقييم التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون اللعبة وكيفية تطبيقها، فيما تقام دورة حكام المصارعة السبت المقبل بالفجيرة.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد المصارعة والجودو كافة الأندية الأعضاء بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد للموسم الجديد، الذي بدأ في الشارقة بمسابقة فئتي البراعم والشباب للجودو، ويبدأ نشاط المصارعة 24 سبتمبر الحالي ببطولة كأس رئيس الدولة للأشبال والناشئين، وتمنى التوفيق لكافة الأندية وأن يفرز الموسم الجديد مواهب جديدة واعدة تشكل دعماً للمنتخبات الوطنية للمصارعة والجودو.. وشكر أسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية على حسن التعاون المستمر.