اتحاد الجو جيتسو يطلع على سير عمل بطولتي العالم وأبوظبي العالمية للمحترفين

أبوظبي (الاتحاد)



عقد مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو اجتماعه في المقر الرئيسي للاتحاد برئاسة عبدالمنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وحضور كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموك الظاهري، ويوسف البطران، ومنصور الظاهري، وفهد علي الشامسي أعضاء مجلس الإدارة.

وتوجه عبدالمنعم الهاشمي، في بداية الاجتماع، بكلمة شكر وعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه المتواصل لرياضة الجو جيتسو ولمسيرة أبنائه الرياضيين الذين يتألقون باستمرار على الساحتين الإقليمية والعالمية.

كما توجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي على متابعته الحثيثة ودعمه اللامحدود لرياضة الجو جيتسو وممارسيها.

وأشاد الهاشمي بالتطور المستمر لأداء ومستوى المنتخب الوطني، مثمناً الإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي حققه أبطال الجو جيتسو في دورة الألعاب العالمية - برمنجهام 2022، بفضل الجهود المشتركة لفريق عمل الاتحاد والجهاز الفني وشركاء الاتحاد من رعاة وجهات أخرى داعمة، والإرادة الصلبة التي يتحلى بها الأبطال.

وقال الهاشمي: «الإمارات لديها جيل ذهبي من اللاعبين القادرين على تكرار هذا الإنجاز، وسنعمل من جانبنا على تسخير كافة الإمكانات من معسكرات وتدريبات تساهم في ترسيخ تفوق المنتخب على الصعيدين القاري والعالمي».

ومن أبرز القرارات التي أسفر عنها الاجتماع اعتماد برنامج وأجندة بطولة العالم التي تستضيفها أبوظبي تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة في نهاية أكتوبر المقبل، واطلع المجلس على سير عمل التحضيرات لاستضافة بطولة العالم في أبوظبي نهاية شهر أكتوبر المقبل تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، وسير أعمال النسخة الـ 14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نوفمبر المقبل.

كما شهد الاجتماع اعتماد الجوائز المالية للبطولة التي من المتوقع أن تستقطب في نسختها 14 ما يزيد عن 5000 لاعب ولاعبة من شتى أنحاء العالم. وتناول الاجتماع أيضاً جميع الجوانب التنظيمية والفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بالبطولتين مع إعادة التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والاحترافية في تنظيم هاتين البطولتين وبما يليق بمكانة عاصمة الجو جيتسو أبوظبي.

واعتمد مجلس الإدارة عدداً من القرارات المهمة المتعلقة بالمنتخب الوطني ومشاركاته في الاستحقاقات المقبلة، كما اعتمد خطة متكاملة لمعسكرات الإعداد الخاصة بها، سواء كانت داخلية أو خارجية.

وسلّط الاجتماع الضوء على دور الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في دعم رؤية واستراتيجية الاتحاد في ترسيخ حضور رياضة الجو جيتسو، وانتشار ثقافتها بين شرائح المجتمع، وتنظيم أهم الفعاليات العالمية، التي تعزز مكانة أبوظبي موطناً لهذه الرياضة.

وأكّد الهاشمي أن المكانة التي تتمتع بها أبوظبي كعاصمة للجو جيتسو، ساهمت في ترسيخ ثقة العالم بقدراتها ومرافقها وكوادرها على إبهار الجميع من بوابة استضافة أهم البطولات والفعاليات العالمية.

وأثنى على جهود فريق عمل الاتحاد في الأشهر الماضية، وعلى الإنجازات التي تحققت على صعيد إقامة المعسكرات، وتنظيم عدد من أبرز البطولات المحلية والعالمية، منوها بأهمية الأشهر القادمة وضرورة اتخاذ التميز والإبداع والابتكار منهجا في التخطيط والتنظيم لاثنتين من أكبر بطولات العالم.

من ناحيته، أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد أن اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تعمل من اليوم التالي لانتهاء النسخة الماضية على الإعداد والتجهيز للنسخة المقبلة المقرر لها شهر نوفمبر المقبل لإخراجها في أبهى صورة، وأن الاتحاد لا يترك شيئاً للمصادفة، ويعمل باحترافية كاملة لإبهار الجميع في كل البطولات، وترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجو جيتسو.

وأوضح الظاهري أن الاجتماع كان مهما للغاية، خاصة أنه اعتمد أجندة استعدادات ومعسكرات المنتخب، وأقر الأمور الإدارية والتنظيمية والبرامج والمبادرات الجديدة التي سترى النور في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الاتحاد اعتاد على تقديم الجديد كل عام، لترجمة مدى التطور والتمكين الذي تشهده اللعبة في الدولة، وأنه على ثقة بأن أبطال الإمارات سيواصلون إنجازاتهم في كل المحافل بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومساندة الرعاة وأولياء أمور اللاعبين.