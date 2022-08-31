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الرياضي

أوباميانج.. «كسر الفك»!

أوباميانج.. «كسر الفك»!
31 أغسطس 2022 20:00

 
مدريد (د ب أ)


يُعتقد أن النجم الجابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانج، يعاني إصابة بكسر في الفك، خلال تعرض منزله للسطو في وقت مبكر من الأسبوع الحالي، وفقاً لتقرير صحفي اليوم الأربعاء.

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وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلة (ذا أثلتيك)، اليوم، أن أوباميانج «33 عاماً» ربما يغيب لمدة تصل إلى شهر، مشيراً إلى أن مدة عودته للملاعب تتوقف على إمكانية خضوعه لجراحة من عدمه.
وأضاف الموقع أن أوباميانج أصيب بجروح عندما حاول حماية أسرته ومنزله، حينما تعرض لسطو مسلح من جانب أربعة أفراد في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي، حسبما أفادت تقارير إخبارية.
وكشفت تقارير عن أن أوباميانج أجبر على فتح خزينة مليئة بالمجوهرات والأشياء الثمينة، تبلغ قيمتها 700 ألف يورو «701 ألف دولار».
ولم يؤكد أوباميانج أو برشلونة وقوع الحادث، في حين كشفت الشرطة المكلفة بالتحقيق حدوثها ولكن دون ذكر أسماء أو تفاصيل.
من جانبها، أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن أوباميانج يعيش الآن في فندق.. وكتبت ذا أثلتيك أنه في حال غياب أوباميانج عن الملاعب لفترة من الوقت، ربما يؤثر ذلك أيضاً على مفاوضاته مع نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي يرغب في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وربما يعيد تشيلسي النظر في التعاقد مع نجم منتخب الجابون حال غيابه لفترة طويلة، لاسيما وأن الدوريات الأوروبية سوف تتوقف في منتصف 
نوفمبر القادم، مع انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، التي ستختتم في 18 ديسمبر المقبل، قبل أيام قليلة من انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ في الشهر التالي

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