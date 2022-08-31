الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بوعصيبة يهنئ أبطال الدراجات

بوعصيبة يهنئ أبطال الدراجات
31 أغسطس 2022 18:41

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«استاد آل مكتوم» يرحب باستضافة منتخبات «مونديال 2022»
الإمارات تنشئ معسكرات جديدة لإيواء متضررين من السيول في السودان


عادت بعثة منتخب الدراجات، عقب المشاركة الناجحة في كأس آسيا للمضمار التي أُقيمت في تايلاند، ونجاحها في حصد 3 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية برونزية، من نصيب يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، إضافة إلى فضية سباق ذكرى تأسيس الاتحاد التايلاندي رقم 62 عن طريق أحمد المنصوري.
وضمت البعثة يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، وسيف الكعبي وخالد معيوف، إضافة إلى فني دراجات أحمد معيوف، وكان في استقبالهم بمطار دبي، منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وطارق العريدي مدير المراسم، وبطي العبدولي مدير شؤون الاتحادات، ومن الهيئة العامة عمر خلف مدير إدارة الرياضة.
وهنأ منصور بوعصيبة اللاعبين بالإنجاز ورفع علم الدولة عالياً، مشيراً إلى أن المنتخب اعتاد منصات التتويج، بفضل الالتزام والجدية والتدريبات المستمرة.
وقال: بطولة بعد أخرى، نجد نجومنا على منصات التتويج، وتنوعت الإنجازات بين منتخب الكبار والسيدات والشباب والناشئين، ونستعد لاستحقاقات كبيرة الفترة المقبلة، ومنها طواف صلالة في عُمان، والمشاركة في بطولة العالم بأستراليا، ثم البطولة العربية للمضمار في مصر، والبطولة العربية في الإمارات، كلها استحقاقات قوية وأصبح نجومنا قادرين على مواكبتها».

الإمارات
الدراجات
الدراجات الهوائية
يوسف ميرزا
أحمد المنصوري
آخر الأخبار
بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (يمين) إلى جانب رافاييل غروسي (وسط)
عربي ودولي
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022
طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
آثار الجفاف في بريطانيا
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
رجل مصاب بمرض الزهايمر
دنيا
طريقة جديدة لتوقع ألزهايمر قد تسرع تطوير دواء
اليوم 23:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©