بوعصيبة يهنئ أبطال الدراجات



أبوظبي (الاتحاد)



عادت بعثة منتخب الدراجات، عقب المشاركة الناجحة في كأس آسيا للمضمار التي أُقيمت في تايلاند، ونجاحها في حصد 3 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية برونزية، من نصيب يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، إضافة إلى فضية سباق ذكرى تأسيس الاتحاد التايلاندي رقم 62 عن طريق أحمد المنصوري.

وضمت البعثة يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، وسيف الكعبي وخالد معيوف، إضافة إلى فني دراجات أحمد معيوف، وكان في استقبالهم بمطار دبي، منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وطارق العريدي مدير المراسم، وبطي العبدولي مدير شؤون الاتحادات، ومن الهيئة العامة عمر خلف مدير إدارة الرياضة.

وهنأ منصور بوعصيبة اللاعبين بالإنجاز ورفع علم الدولة عالياً، مشيراً إلى أن المنتخب اعتاد منصات التتويج، بفضل الالتزام والجدية والتدريبات المستمرة.

وقال: بطولة بعد أخرى، نجد نجومنا على منصات التتويج، وتنوعت الإنجازات بين منتخب الكبار والسيدات والشباب والناشئين، ونستعد لاستحقاقات كبيرة الفترة المقبلة، ومنها طواف صلالة في عُمان، والمشاركة في بطولة العالم بأستراليا، ثم البطولة العربية للمضمار في مصر، والبطولة العربية في الإمارات، كلها استحقاقات قوية وأصبح نجومنا قادرين على مواكبتها».