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الرياضي

جوران: «البركان» يواجه «الزعيم» بـ «طاقة إيجابية»

جوران: «البركان» يواجه «الزعيم» بـ «طاقة إيجابية»
31 أغسطس 2022 18:12

 
رضا سليم (دبي)

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قال الصربي جوران توفيدزيتش مدرب عجمان عن مواجهة حامل اللقب في الجولة الأولى من الدوري بعد غد الجمعة: فريقي استعد للموسم الجديد على مدار 6 أسابيع واللعب 7 مباريات ودية، منها 5 مباريات في معسكر صربيا ومباراتان في الإمارات، وهي كافية في الإعداد ولديّ ثقة في لاعبينا لتحقيق نتيجة إيجابية.
وأضاف المدرب الصربي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة العين: فريقنا لديه طاقة إيجابية من الموسم الماضي، ولديّ تفاؤل هذا الموسم مع هذه المجموعة، في تقديم صورة أفضل عن الفريق، خاصة أننا نعمل على تصحيح أخطاء الموسم الماضي، ولدينا مجموعة متميزة من اللاعبين، وانضم للقائمة لاعبان أجنبيان هما علي مدرب ومبونجو، ونحاول خلق التأقلم والانسجام مع بقية اللاعبين، حتى نتمكن من تسجيل الأهداف في جميع المباريات.
وأشار إلى أن وجود 5 أجانب لكل فريق في الدوري قد يكون له تأثير إيجابي على أداء الفرق، وربما يكون سلبياً، ولكن علينا انتظار ما سيحدث على مدار الموسم.
وقال علي الحوسني حارس مرمى الفريق: «مقبلون على أول مباراة في الدوري على ملعبنا ونواجه البطل، هدفنا أن نحقق نتيجة إيجابية في اللقاء، وجميع حراس عجمان جاهزون لضربة البداية، وهناك تنافس بيننا في الملعب والجاهز يلعب، وودن شك التعاقد مع الحارس محمد يوسف صفقة جيدة، لأنه حارس كبير وننتظر جاهزيته لأنه كان قد توقف لمدة عام عن اللعب، وبقية الحراس جاهزون، وهدفنا جميعاً أن تقدم مستوى جيداً، ونظهر بنفس صورة الموسم الماضي، وأن نتقدم في جدول الترتيب عن المركز السابع.

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عجمان
العين
جوران
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