الأهلي ينفصل بـ «التراضي» عن سواريش



القاهرة (رويترز)

أعلن الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، انفصاله بالتراضي عن مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش وجهازه المعاون.

وقال النادي في بيان: وجه مجلس إدارة النادي الشكر لريكاردو سواريش المدير الفني وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

أكد المجلس على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعدوه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة.

وقال: نظراً لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي، يعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.