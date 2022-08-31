27 ألف درهم جوائز «فانتاسي دورينا»



أبوظبي (الاتحاد)



تعود من جديد لعبة «فانتاسي دورينا»، تزامناً مع انطلاق الموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين»، غداً، وأعلنت رابطة المحترفين فتح باب التسجيل في الموسم الجديد للعبة «فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين» 2022-2023، التي تعد واحدة من مبادرات الرابطة، التي تشهد إقبالاً متزايداً من متابعي الدوري.

وتتم المشاركة في «فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين» عبر الموقع والتطبيق الخاص باللعبة، المتوافر على أجهزة «أندرويد» و«آبل»، ويتيح للمشاركين اختيار تشكيلات فرقهم من نجوم الدوري.

ويكون الهدف هو محاولة كسب أكبر عددٍ من النقاط أسبوعياً، على أن تكون الجائزة الكبرى مخصصة لمن يجمع أكبر قدر من النقاط في نهاية الموسم.

خصصت الرابطة العديد من الجوائز للمشاركين، حيث بلغ إجمالي الجوائز الموسمية 27 ألف درهم، وينال الفائز بالمركز الأول في نهاية الموسم 10 آلاف درهم، والثاني مبلغ 6 آلاف، والثالث 4 آلاف، والرابع 3 آلاف، والخامس 2000 درهم، فيما يحصل أصحاب المراكز السادس والسابع والثامن على إقامة فندقية، والتاسع والعاشر يحصل كل منهما على 1000 درهم.

ويحصل الفائز الأسبوعي في الجولة على مبلغ 500 درهم، وتذكرتي مباراة فئة كبار الشخصيات لحضور مباراة فريقه المفضل، بشرط أن يكون كل منهما شارك في اللعبة قبل بداية الموسم، أو قبل الأسبوع الفائز به بجولتين على الأقل، ولم يستخدما أيّاً من بطاقات التعزيز.

وتشهد النسخة الجديدة للمسابقة، رفع عدد بطاقات التعزيز المخصصة لكل متسابق على مدار الموسم، والتي يمكن استخدام كل منها مرة واحدة فقط طوال الموسم، ما عدا بطاقة الانتقالات غير المحدودة، ويمكن استخدامها مرتين خلال الموسم، ليصبح عدد الخواص 8.

وتكون البداية من بطاقة تعزيز الكابتن، حيث إنه عند تفعيلها، تتضاعف نقاط الكابتن الذي اختاره المشارك بمقدار 3 أضعاف خلال الجولة التي تفعل فيها هذه البطاقة.

وهناك أيضاً بطاقة تبديل غير محدود، وباستخدامها يمكن للمشارك إجراء عدد غير محدود من الانتقالات، يمكن استخدامها مرتين خلال الموسم، مرة بالدور الأول من الجولة 1 حتى 13، ومرة بالدور الثاني من الجولة 14 وحتى الجولة 26.

كذلك، توجد أيضاً بطاقة دكة البدلاء، التي تحتسب النقاط لجميع اللاعبين الـ15 في الجولة التي تستخدم فيها هذه البطاقة، بمن فيهم اللاعبون الـ4 على دكة البدلاء.

ولا يجوز استخدام بطاقة تعزيز أخرى مع هذه البطاقة، حتى تكون فرص الاستبدال مماثلة للوضع الفعلي الطبيعي، حيث سيحصل اللاعب على نقاط لجميع لاعبيه الـ15.

وفيما يخص بطاقة الميزانية المفتوحة، فإنه يمكن للاعب الفانتاسي من خلالها إجراء عدد غير محدود من الانتقالات في تلك الجولة، بغض النظر عن الميزانية، ثم يعود الفريق إلى التشكيلة القديمة بعد انتهاء الجولة التي تفعل فيها «البطاقة الرابحة».

وتوجد أيضاً بطاقة خط الدفاع، وسيكسب المستخدم ضعف النقاط لكل المدافعين الذين يضمهم في فريقه في تلك الجولة، ويستطيع اللاعبون إجراء التبديلات بشكل طبيعي ضمن الجولة، إلا أن النقاط ستحتسب فقط للمدافعين من ضمن تشكيلة الـ11 لاعباً في اليوم الأخير من الجولة.

وضمن هذه البطاقة أيضاً، لن يحصل اللاعب على أي نقاط عن المدافعين الذين يبقيهم على دكة البدلاء في يوم الجولة المعني، وفي حال اختار اللاعب أحد المدافعين ليكون الكابتن، يحصل هذا اللاعب على عدد النقاط مضاعفاً 4 أضعاف في الجولة المعنية.

وبين أبرز البطاقات أيضاً، بطاقة خط الهجوم، التي يكسب من خلالها المشارك ضعف النقاط لكل المهاجمين الذين يضمهم في فريقه في تلك الجولة.

ويستطيع اللاعبون إجراء التبديلات بشكل طبيعي ضمن الجولة، إلا أن النقاط ستحتسب فقط للمهاجمين من ضمن تشكيلة الـ11 لاعباً في اليوم الأخير من الجولة، ولن يحصل اللاعب على أي نقاط عن المهاجمين الذين يبقيهم على دكة البدلاء في يوم الجولة المعني. وفي حال اختار اللاعب أحد المهاجمين ليكون الكابتن، يحصل هذا اللاعب على عدد النقاط 4 أضعاف في الجولة المعنية.

وبالتطرق لبطاقتي الكابتنين الاثنين، فإنه يستطيع المستخدم كسب نقاط مضاعفة للاعبين يختارهما كابتنين للفريق في تلك الجولة، ويمكن استخدام كل من الكابتنين من أي مركز كان.

وفي حال لم يلعب أحد الكابتنين الاثنين، لن يكون هناك كابتن بديل عن اللاعب الذي لم يلعب، ولن يكون للكابتن الثاني نفس وظيفة الكابتن الأساسي؛ أي أنه سيكون محدوداً كبطاقة تعزيز فقط.ويمكن للاعب تبديل الكابتن الثاني وإرساله إلى دكة البدلاء إذا رغب، إلا أنه لن يتم استبدال الكابتن الثاني تلقائياً في أي حال من الأحوال.

وتشهد نسخة الموسم القادم إضافة بطاقة حارس المرمى السوبر، حيث سيحصل المستخدم على ضعف عدد النقاط لحارس المرمى، ويمكن تبديل الحارس الذي لعب اليوم الأول من الجولة بحارس سيلعب في اليوم الثاني، بحيث تكون النقاط المضاعفة للحارس بالتشكيلة الأساسية في اليوم الأخير للجولة، وفي حال إذا اختار المستخدم حارس المرمى كابتناً للفريق في تلك الجولة، سيحصل الحارس على 4 أضعاف عدد النقاط في الجولة المعنية.