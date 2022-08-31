فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر بـ «طريقة فكاهية»!



القاهرة (أ ف ب)

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدرب الجديد لمنتخب مصر، عن قائمة «الفراعنة» للمشاركة في المعسكر التدريبي بين 13 و27 سبتمبر المقبل، والتي اقتصرت على المحليين وغياب لاعبي الزمالك.

وسيتم الإعلان عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين في الخارج في 4 سبتمبر، ومن ثم النهائية في السابع عشر منه عقب انتهاء مباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي أفريقيا.

ويغيب لاعبو الزمالك عن القائمة الأولية، بانتظار خوضهم مباراة «كأس سوبر لوسيل» مع الهلال السعودي بالعاصمة القطرية الدوحة في التاسع من الشهر المقبل، على استاد لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية المستضيفة لمونديال قطر 2022، بين بطلي الدوريين السعودي والمصري، وذلك بالإضافة إلى خوضه مباراتي الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا أمام بطل تشاد إليكت سبورت.

وأعلن فيتوريا الذي تولى المهام في يوليو الماضي خلفاً لإيهاب جلال المقال، أسماء اللاعبين بطريقة فكاهية عبر تطبيق «واتساب»، كما ظهر في الفيديو الذي نشره حساب اتحاد كرة القدم.

وهنا قائمة اللاعبين المحليين، محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، وعمر جابر، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، باهر المحمدي، علي جبر، أيمن أشرف، محمد حمدي، وحمدي فتحي، نبيل عماد «دونجا»، محمد إبراهيم، محمود حماده، مروان عطية، إسلام عيسي، عبد الرحمن مجدي، وشادي حسين، أحمد عادل، أحمد مدبولي، مروان حمدي، ناصر منسي، أحمد شريف.