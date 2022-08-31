الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر بـ «طريقة فكاهية»!

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر بـ «طريقة فكاهية»!
31 أغسطس 2022 16:59

 
القاهرة (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
مقتل وإصابة 33 شخصاً في حادث مروري بمصر
تعويم سفينة جائحة في قناة السويس

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدرب الجديد لمنتخب مصر، عن قائمة «الفراعنة» للمشاركة في المعسكر التدريبي بين 13 و27 سبتمبر المقبل، والتي اقتصرت على المحليين وغياب لاعبي الزمالك.
وسيتم الإعلان عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين في الخارج في 4 سبتمبر، ومن ثم النهائية في السابع عشر منه عقب انتهاء مباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي أفريقيا.
ويغيب لاعبو الزمالك عن القائمة الأولية، بانتظار خوضهم مباراة «كأس سوبر لوسيل» مع الهلال السعودي بالعاصمة القطرية الدوحة في التاسع من الشهر المقبل، على استاد لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية المستضيفة لمونديال قطر 2022، بين بطلي الدوريين السعودي والمصري، وذلك بالإضافة إلى خوضه مباراتي الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا أمام بطل تشاد إليكت سبورت.
وأعلن فيتوريا الذي تولى المهام في يوليو الماضي خلفاً لإيهاب جلال المقال، أسماء اللاعبين بطريقة فكاهية عبر تطبيق «واتساب»، كما ظهر في الفيديو الذي نشره حساب اتحاد كرة القدم.
وهنا قائمة اللاعبين المحليين، محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، وعمر جابر، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، باهر المحمدي، علي جبر، أيمن أشرف، محمد حمدي، وحمدي فتحي، نبيل عماد «دونجا»، محمد إبراهيم، محمود حماده، مروان عطية، إسلام عيسي، عبد الرحمن مجدي، وشادي حسين، أحمد عادل، أحمد مدبولي، مروان حمدي، ناصر منسي، أحمد شريف.

روي فيتوريا
مصر
الزمالك
آخر الأخبار
بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (يمين) إلى جانب رافاييل غروسي (وسط)
عربي ودولي
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022
طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
آثار الجفاف في بريطانيا
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
رجل مصاب بمرض الزهايمر
دنيا
طريقة جديدة لتوقع ألزهايمر قد تسرع تطوير دواء
اليوم 23:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©