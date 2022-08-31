8 سباحين يمثلون الإمارات في «عربية مصر»

دبي (وام)

يشارك منتخب السباحة للفئات العمرية في البطولة العربية التي تستضيفها القاهرة من 7 إلى 14 سبتمبر المقبل، بمشاركة عربية واسعة ويتوجه المنتخب إلى القاهرة اليوم ضمن بعثة يترأسها عبد الله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد السباحة، والذي سيحضر بدوره الجمعية العمومية للاتحاد العربي للسباحة المقررة في 7 سبتمبر على هامش البطولة.

ويضم المنتخب 8 سباحين وسباحات: هم سالم غالب، سعيد فرج، عمر الحتاوي، حسين الصايغ، عبدالله البلوشي، حمد العلي، وميرة الشحي، سارة عكاشة، ومعهم المدربان مروان الحتاوي وطلال العلي.

وأكد عبدالله الوهيبي جاهزية السباحين للمشاركة في البطولة، من خلال التدريبات اليومية المستمرة، إضافة إلى معسكر الإعداد الذين سيخوضه الفريق في القاهرة قبل البطولة، ويستمر من الأول إلى 6 سبتمبر المقبل.

وقال: «حرص الجهاز الفني للمنتخب على إقامة معسكر في القاهرة يسبق انطلاق البطولة مباشرة للاعتياد على الأجواء ومعايشة ظروف البطولة، وفرض حالة من التركيز على جميع السباحين قبل خوض المنافسات».

وأضاف: تأتي هذه المشاركة في البطولة ضمن جدول الأحداث والبطولات المدرجة في أجندة البطولات الخارجية للاتحاد، وأكد أن المنتخب يشارك سعياً لتحقيق نتائج وأرقام إيجابية، وإكساب السباحين الصغار خبرة المشاركات في البطولة الكبرى، في ظل ارتفاع مستوى المنافسة في البطولة العربية ومشاركة معظم المنتخبات العربية بأفضل سباحيها.