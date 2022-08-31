كالادزيتش.. «التعاقد المشروط»!



لندن (رويترز)

أعلن ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع ساسا كالادزيتش مهاجم منتخب النمسا من شتوتجارت الألماني، شريطة حصوله على التأشيرة وتصريح العمل المطلوب.

وسينضم كالادزيتش، الذي خاض 15 مباراة مع النمسا، إلى ولفرهامبتون لخمس سنوات مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد لعام آخر.

ولم يكشف ولفرهامبتون عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنه دفع 18 مليون يورو «17.96 دولار»، مع بعض الإضافات الأخرى، مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 25 عاماً، والذي سينافس على مركزه مع المهاجم راؤول خيمينيز.

وقال كالادزيتش الذي تصدر هدافي شتوتجارت في آخر موسمين بالدوري الألماني، بعدما سجل 23 هدفاً إجمالاً: أنا فارع الطول لكني أجيد أيضاً اللعب بقدمي، أشعر بنهم لتسجيل المزيد من الأهداف.

وأضاف: قال لي الجميع إن الدوري الممتاز أقوى مسابقة في العالم، إنها البطولة المكافئة لدوري السلة الأميركي للمحترفين من حيث القوة، وأنا متحمس لإثبات قدراتي أمام الأفضل في العالم، لأن هذا الدوري يضم أفضل اللاعبين.

وستنتهي فترة الانتقالات في الدوري الممتاز الساعة 2200 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.