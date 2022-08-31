نادي دبي لسباق الخيل يحصل على اعتماد «مكان رائع للعمل»

دبي (الاتحاد)

حصل نادي دبي لسباق الخيل على اعتماد «مكان رائع للعمل»، بعد استطلاع رأي للموظفين أجري مايو الماضي من قبل مؤسسة المتخصصة في هذا المجال، ليصبح النادي أول مؤسسة لسباقات الخيل تحصل على هذا التقدير، الذي يسلط الضوء على المؤسسات التي تعد من بين أفضل البيئات للعمل.

كما حصل على ذات الإنجاز في نفس الوقت كل من نادي دبي للفروسية، ومصنع زعبيل للأعلاف في إنجاز ثلاثي الأبعاد لهذه المؤسسات الواقعة تحت مظلة إدارية واحدة. تم الإعلان عن الإنجاز وتسليم الشهادات الثلاث في حفل أقيم مؤخراً بفندق ميدان بدبي.

اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، والذي تسلم شهادات التقدير، صرح بهذه المناسبة قائلاً: «سعادتنا مضاعفة بحصول مؤسساتنا الثلاثة.. نادي دبي لسباق الخيل، ونادي دبي للفروسية، ومصنع زعبيل للأعلاف، وبشكل متزامن على اعتماد مكان رائع للعمل، عقب استطلاع أجري في مايو الماضي، وبالتالي تصبح تلك المؤسسات الأولى من نوعها في عالم سباقات الخيل التي تحقق هذا الإنجاز الرفيع».

وأكد العظب أن حصول المؤسسات الثلاثة على هذه الشهادة العالمية المرموقة، هو انعكاس لرؤية القيادة، وقال: «هذا الإنجاز ثمرة لتوجهات الإدارة العليا بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ونادي دبي للفروسية، بالاستثمار في المورد البشري، والحفاظ عليه مع تقديم الأفضل لجميع الموظفين، بصرف النظر عن الأجناس والأعراق والثقافات، خاصة ما تتميز به النوادي من بيئة عمل مختلطة ومتجانسة من جنسيات مختلفة».