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الرياضي

حسام حسن يترك المصري

حسام حسن يترك المصري
31 أغسطس 2022 15:30


القاهرة (د ب أ)

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أعلن نادي المصري البورسعيدي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، رحيل حسام حسن عن منصب المدير الفني للفريق الأول، وكذلك رحيل جهازه المعاون.
واختتم المصري البورسعيدي مشواره في الدوري الممتاز بالهزيمة أمام المقاولون العرب 1-2، ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة، وقد جاءت الهزيمة بعد تعادلين متتاليين أمام البنك الأهلي والزمالك.
وأنهى المصري الموسم في المركز الثالث عشر بالدوري المصري، حيث حقق الفريق ثمانية انتصارات مقابل 12 هزيمة و14 تعادلاً.
وذكر المصري البورسعيدي، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: قرر مجلس إدارة المصري بالإجماع في اجتماعه توجيه الشكر إلى حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي وجهازه الفني والإداري والطبي على ما قدموه للفريق الأول بالنادي، خلال الفترة السابقة مع أطيب التمنيات لهم بالتوفيق والسداد.

مصر
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
حسام حسن
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