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الرياضي

فهد المولد يتحدث عن «العرض المخجل»!

فهد المولد يتحدث عن «العرض المخجل»!
31 أغسطس 2022 14:46

 
الرياض (د ب أ) 

قال فهد المولد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، إن إدارة اتحاد جدة، ناديه السابق، حاولت نقله إلى الغريم التقليدي الأهلي منتصف الموسم الماضي دون علمه، مشيراً إلى أن العرض الذي جرى تقديمه له لتمديد عقده مع الاتحاد كان «مخجلاً».

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وانتقل المولد إلى الشباب كلاعب حر قبل أيام، بعدما جرى تخفيض عقوبته من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، في قضية المنشطات.
وذكر المولد في تصريحات لقناة العربية السعودية نشرتها عبر موقعها على الإنترنت: إدارة الاتحاد لم تتحدث معي بعد قرار إيقافي، ولم تتصل بي عقب قرار البراءة، وبالنسبة للتمديد، قدم لي النادي عرضاً قبل عقوبة الإيقاف، وكان عرضا مخجلاً.
وأضاف: بعدما دخلت الفترة الحرة من عقدي وتواصلت مع إدارة الشباب، لكن وقتها كنت شبه متفق مع الاتحاد على البقاء، لكن بعد قرار البراءة تواصل معي الشبابيون، وتكللت المفاوضات بالنجاح.
وأضاف المولد بشأن تفاصيل موسمه الأخير مع اتحاد جدة: تفاجأت في منتصف الموسم الماضي أنني كنت سأنتقل إلى نادي الأهلي باتفاق مع إدارة الاتحاد دون علمي، حينها شعرت بأن أيامي في الاتحاد شارفت على نهايتها.
وكان المولد قد عوقب بالإيقاف 18 شهراً بداعي ثبوت تعاطيه مادة محظورة رياضياً، قبل أن يصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراراً يخفض عقوبة الإيقاف إلى شهرين.

الدوري السعودي
فهد المولد
اتحاد جدة
الشباب
الأهلي
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