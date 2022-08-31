«دبي البحري» و«بيت الخير» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك



دبي (الاتحاد)



وقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وجمعية بيت الخير مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والعمل المشترك، تهدف إلى خلق قنوات تواصل دائم وخلق فرص لزيادة الشراكة في مجال الأعمال.

وجرى بهذه المناسبة توقيع مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وعابدين طاهر العوضي المدير العام لجمعية بيت الخير.

وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، على توجيه الشكر الجزيل لأسرة جمعية بيت الخير على سرعة الاستجابة والعمل على إكمال وتنفيذ هذه المبادرة.

وقال: سعداء للغاية بهذه الخطوة التي تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الاستفادة من الإمكانيات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والوطنية في مختلف المجالات، كما أنها تأتي ضمن التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة للنادي.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن المبادرة تعكس الأدوار المختلفة التي يلعبها النادي ليس على الصعيد الرياضي فحسب، بل من أجل خدمة المجتمع ككل، وهذه المرة جاءت الشراكة مع جمعية بيت الخير التي تعد الأولى في مجال تقديم الخدمات الإنسانية المتميزة في الدولة منذ تأسيس الجمعية عام 1989، مبيناً أن النادي ظل حريصاً كل موسم على تقديم ريع فعالياته للجمعيات والهيئات الخيرية، سعياً من النادي لتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية.