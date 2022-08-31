منتخبنا الـ 12 في آسيوية «شباب الطائرة»



معتصم عبدالله (دبي)

أنهى منتخبنا الوطني للشباب مشاركته في البطولة الآسيوية للكرة الطائرة تحت سن 20 عاماً بالبحرين، في المركز الـ 12 بخسارته أمام نظيره منتخب قطر 0-3 ضمن المواجهة الأخيرة في تحديد مراكز البطولة في نسختها 21، التي أقيمت بالبحرين.

وخسر «أبيض الشباب» للكرة الطائرة في أربع مواجهات خلال مشوار البطولة أمام تايلاند 0-3، والصين 0-3، والعراق 2-3، وقطر 3-0، فيما جاء فوزه الوحيد على حساب منتخب كازاخستان 3-0 بقرار إداري بعد انسحاب الأخير.

وخاض منتخبنا الوطني للشباب خلال يوليو الماضي بطولة غرب آسيا التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وحصل خلالها على المركز السابع في إطار تحضيراته للبطولة الآسيوية بالبحرين.

نتائج «أبيض شباب الطائرة»

الإمارات - تايلاند، 0-3

الإمارات - كازاخستان، 3- 0 «قرار إداري»

الإمارات - الصين، 0-3

الإمارات - العراق، 2- 3

الإمارات - قطر، 0-3