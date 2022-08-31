«الشارقة الرياضي للمرأة» يكثف استعداداته للموسم الجديد

الشارقة (الاتحاد)



يواصل نادي الشارقة الرياضي للمرأة برامج إعداد وتأهيل اللاعبات في جميع الرياضات الـ11 المدرجة بالنادي استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023 من خلال مجموعة من المعسكرات الداخلية والخارجية، بهدف زيادة مستوى التركيز والدخول في الأجواء التنافسية، بما يضمن تحقيق الانطلاقة المنشودة والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وينتظم فريق للمبارزة بمعسكر خارجي في إسبانيا استعداداً للموسم الجديد، والاحتكاك والمشاركة مع بعض لاعبات الأندية الإسبانية، حيث يبلغ عدد اللاعبات المشاركات في المعسكر 9 لاعبات وتشرف على تدريبهن المدربة يانينا.

كما يخوض فريق ألعاب القوى معسكراً داخلياً بإمارة الشارقة ويضم 14 لاعبة في تخصصات أم الألعاب المختلفة، حيث يستهدف المعسكر تحديد قائمة المشاركة في البطولات المقبلة، مع الاستعداد للموسم الرياضي بشكل عام.

وغادر فريق كرة الطاولة إلى سلوفاكيا لخوض معسكر تدريبي لمدة 9 أيام، بمشاركة 4 لاعبات هن أحلام عادل عبدالله، ونورا حسن المازمي، وشهد عارف الزرعوني، وحصة سعود النمر.

وعلى صعيد رياضة الكاراتيه، توجه الفريق إلى جمهورية مصر العربية لخوض معسكر تدريبي بمدينتي القاهرة والإسكندرية خلال الفترة (28 أغسطس – 4 سبتمبر)، بمشاركة 8 لاعبات هن حوراء العجمي، فاطمة سالم، خولة الأنصاري، اليازية خالد، شيخة الكتبي، شماء مروان، نادين صلاح، وجومانا محمد.

وكان فریق الرمایة قد أنهى معسكره بنادي العین للفروسیة والرماية والجولف، بمشاركة 8 لاعبات في تخصصات البندقية الھوائیة والمسدس، وشهد التركیز بشكل أساسي على التكیف مع الظروف الخاصة للعبة الرمایة والقوة والمھارات المحددة اللازمة للرمایة.

وترى فاطمة الحوسني أن أهمية التوعية بالجانب الخاص بالتغذية يمثل أحد أهم عوامل نجاح الرياضي في مسيرته والوصول إلى أهدافه، مشيرة إلى أن إدارة التغذية بصدد إطلاق مجموعة من ورش العمل سيتم تنظيمها في النادي، وعبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به للوقوف على أفضل الممارسات والنظم الصحية السليمة المتبعة في هذا الشأن، وكيفية تأثير التغذية الصحيحة على المستويين البدني والذهني للرياضي ودورها البارز في نجاح منظومة العمل الرياضي.

وأوضحت أن قسم التغذية اعتمد مجموعة من الفحوص الدورية الخاصة بمتابعة اللاعبات؛ إذ سيتم تطبيقها على مدار الموسم الرياضي، بما من شأنه إعداد تقارير متكاملة ورفعها لجميع الأقسام المعنية الأخرى، التي تبني على ضوئها الخطط والاستراتيجيات على أسس علمية دقيقة.

وكشفت الحوسني عن أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام كادر طبي متخصص للنادي وآخر من خبراء على درجة عالية من الكفاءة، حيث سيقوم بدراسة ملف كل لاعبة من الناحية الصحية والبدنية، وإجراء بعض البحوث العلمية مع وضع التصورات اللازمة.