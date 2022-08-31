براجنانادا ورينات صراع على قمة «دولية دبي للشطرنج»

دبي (الاتحاد)



أسفرت نتائج الجولة الرابعة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، في نسختها الثانية والعشرين التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، عن تصدر لاعبين اثنين لجدول الترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وفي نتائج مواجهات الجولة الرابعة على الطاولة الأولى، تمكن الصربي ألكسندر إنجيج من إيقاف سلسلة انتصارات الهندي أرجون إريجيسي بعد مباراة استراتيجية انتهت بالتعادل، وعلى الطاولة الثانية واصل الهندي براجناناندا عروضه القوية بعد مباراة هجومية مكنه من الفوز فيها على الأرميني آرام هاكوبيان.

وعلى الطاولة الثالثة تعادل المخضرم بطل النسخة الأولى للبطولة الأميركي فلاديمير أكوبيان مع الاذربيجاني ذي الـ19 عاماً مرادلي محمد، وتمكن الكازاخستاني رينات جومابييف من الفوز على الهندي جروفر ساهاج، وعلى الطاولة الخامسة عاد المصنف الأول للبطولة الروسي ألكسندر بريدكي لسلسلة الانتصارات بفوزه على الناشئ الأوزبكي أورتيك نيجمانتوف، وخيمت التعادلات على بقية الطاولات الأولى، حيث تعادل المصنف الثالث للبطولة الإيراني محمد أمين طبطبائي مع الهندي فينجيش وتعادل المصنف السادس الألماني نيسيبيانو مع الهندي سيريهاري، وتعادل الهندي أبيجيت غوبتا مع الإيراني سيد بور موسوي.

وفي أبرز النتائج العربية، تعادل المصري أحمد عدلي مع الهندي باندا سابميت، فيما خسر المغربي محمد تيسير من الناشئ الموهوب السوري رامي طلب رغم الفارق التصنيفي الكبير بينهما الذي يزيد على 800 نقطة، وتعادل اليمني بشير القديمي مع الفلسطيني راجي صايل أبو عزيزة. وتعادل القطري حسين عزيز مع الأوزبكية شاهنوزا سابيروفا.

وعلى مستوى نتائج اللاعبين المواطنين، خسر عمران الحوسني أمام الهندي محمد شيخ نوبيرشاه، وخسر حمد بدر من الهندي أجاي كريشنا، وفاز أحمد الرميثي على الهندية إيشا شارما، كما فاز إبراهيم سلطان على الهندي أرناب جينا.

ومع نهاية الجولة الرابعة تساوى برصيد 4 نقاط لاعبان هما الهندي راميشابو براجاناندا والكازاخستاني رينات جوماباييف، وستجمعها الجولة الخامسة معاً على الطاولة الأولى، وتساوى برصيد 3.5 نقطة 7 لاعبين هم: الصربي ألكسندر انجيج، والهندي أرجون إريجيسي، والروسي ألكسندر بريدكي، والأميركي فلاديمير أكوبيان، والهندي سيتورامان، والأوزبكي محمد مرادلي، والهندي أيوش شارما.

يذكر أن مباريات البطولة يتم بثها على عدد من المواقع الشطرنجية الشهيرة والتي تقوم بنقل المباريات عبر منصاتها، وتحظى مباريات البطولة بمتابعة واسعة من جمهور اللعبة حول العالم، لما تضمه البطولة من أسماء قوية ومواهب واعدة.