«الزاركا» بطل كأس مهرجان منصور بن زايد في بلجيكا

بلجيكا (الاتحاد)

توج الجواد «الزاركا» لجي فريستربين، بإشراف نفس المالك، وقيادة كو كليجمانس، بطلاً لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف رفع شأن الخيل العربي وزيادة الاهتمام به في العالم.

وخطف «الزاركا» لقب السباق البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو، بفارق نصف طول وبعد صراع مثر مع وصيفه وغريمه «بيكاسو» لاس بي ام لسباقات الخيل، بإشراف مولد بوستيما، وقيادة كي فاندربيك.

وسجل «الزاركا» زمناً قدره 2:20:77 دقيقة، في السباق البالغ طوله 2300 متر، فيما جاء في المركز الثالث بفارق طولين عن الثاني، «أصايل» لفيصل جورجي، وإشراف المدربة إليزابيث جان بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز.

وفي ختام السباق، تويج الفائزين محمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لكسمبورج الكبرى، بحضور علي الحاج عضو السفارة، ولار صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقدم السهلاوي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تثميناً لدعم سموه السخي لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز مكانته في المضامير العالمية والتواصل بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا في تعزيز أوجه التعاون في المشهد الثقافي والرياضي.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققه السباق الذي يتزامن مع الاحتفال بتأسيس مضمار وارجيم في الذكري الـ 175، وأكد أن الحضور الجماهيري الكبير الذي تابع الحدث يتيح فرصة مهمة للبلجيكيين والأوروبيين للاطلاع على ثقافة وتراث الإمارات الأصيل، مبيناً أن الحدث يترجم الاهتمام الكبير للقيادة الرشيدة، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في المضامير العالمية والحفاظ على موروثنا العربي الأصيل، لتضاف لسلسلة نجاحات رياضة الخيل والفروسية في الإمارات.

وأعربت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان عن سعادتها بنجاح السباق في أهم يوم للسباقات البلجيكية، ليحافظ المهرجان على مكانته وسمعته العالمية التي اكتسبها بفضل الدعم اللامحدود الذي يجده من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

ووجهت الشكر للسفير محمد السهلاوي الذي حرص على متابعة فعاليات السباق، وكذلك الشكر لجميع الهيئات والمؤسسات الراعية للمهرجان، ولكل من ساهم في النجاح الذي تحقق.