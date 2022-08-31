منتخب اللياقة البدنية يشارك في بطولة آسيا

دبي (الاتحاد)

يشارك منتخبنا الوطني للياقة البدنية للرجال والسيدات في بطولة آسيا التي ستقام مطلع شهر سبتمبر الجاري في قرغيزستان، وأشاد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بمشاركة المنتخب، مثنيا على الاستعدادات التي سبقت المشاركة وجهود الجهازين الإداري والفني لإعداد المنتخب بشكل مميز في أول بطولة خارجية لمنتخب اللياقة البدنية ومتمنيا لهم النجاح.

وتضم البعثة عضوي مجلس الإدارة أحمد بن ظبوي الفلاسي رئيس لجنه اللياقه البدنية مشرفا على البعثة ولاعبا، وعبد الرحمن العوضي مديرا للمنتخب إضافة إلى مدرب المنتخب أحمد عبدالله ال علي واللاعبتين شهد جاسم بودبس وفاطمة عبدالله الغلبان واللاعبين بدر محمد النوري وإبراهيم راشد الشامسي وناصر إبراهيم البلوشي وفاضل حسن أبو الحسن.

وفي هذا السياق وصف مدرب المنتخب الوطني للياقة البدنية أحمد عبدالله آل علي المشاركة بالتاريخية لأول منتخب إماراتي باللياقة البدنية للرجال والسيدات يشارك في بطولة آسيا التي تعد من المنافسات القوية ويشارك بها لاعبون ولاعبات متميزات، وأكد بان الاستعدادات جيدة وحظي اللاعبون واللاعبات باختبارات عديدة ساهمت في جاهزيتهم للبطولة بالشكل المثالي.