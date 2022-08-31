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الرياضي

توخل: لا يجد الإجابات!

توخل: لا يجد الإجابات!
31 أغسطس 2022 13:00

لندن (أ ف ب) 

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مُني تشيلسي بالخسارة الثانية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسقوطه أمام مضيفه ساوثهامبتون 2-1 في افتتاح المرحلة الخامسة.
وهذه الهزيمة الثانية لفريق المدرب الألماني توماس توخل، بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام ليدز يونايتد قبل مرحلتين، قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات على حساب ليستر سيتي الأسبوع الماضي «2-1».
وتجمد رصيد تشيلسي عند 7 نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف عن ساوثهامبتون السابع الذي حقق فوزه الثاني.
قال توخل بعد الخسارة: بدأنا بشكل جيد، وكنا حاضرين، وبعد ذلك بدأت الصعوبات، لم يكن هناك استمرارية، سجلنا هدفاً، ولكن بعد ذلك لا أستطيع أن أجد الإجابات لما حصل.
وكان النادي اللندني تقدم عبر رحيم سترلينج، بعد تشتيت خاطئ من الدفاع لتمريرة مايسون ماونت، فاستلمها الوافد من مانشستر سيتي هذا الصيف وسجل من مسافة قريبة هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم.
أهدر تشيلسي بعدها العديد من الفرص وهو مشهد تكرر كثيراً في الموسمين الأخيرين مع استمرار البحث عن مهاجم فتاك بعد فشل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد إلى إنتر الإيطالي معاراً، وعودة الألماني تيمو فيرنر إلى لايبزج.
وعادل فريق «القديسين» بهدف رائع للبلجيكي روميو لافيا الذي سدد كرة صاروخية على الطائر من مشارف المنطقة إلى يسار الحارس السنغالي إدوار مندي.
وجاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل الاستراحة بتمريرة عرضية من الفرنسي رومان بيرو إلى آدم أرمسترونج المتواجد أمام المرمى وسط غياب الرقابة الدفاعية تابعها في الشباك.
وشارك المغربي حكيم زياش للمرة الأولى أساسيًا مع «البلوز» هذا الموسم.
وفي أبرز النتائج الأخرى، فاز فولهام 2-1 على ضيفه برايتون، وتعادل كريستال بالاس 1-1 على أرضه مع برنتفورد، فيما يستمر بحث إيفرتون عن فوز أول بعد تعادله بالنتيجة ذاتها مع مضيفه ليدز يونايتد.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
ساوثهامبتون
توماس توخل
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