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الرياضي

فيرنر «هاتريك» في «مهرجان لايبزج»

فيرنر «هاتريك» في «مهرجان لايبزج»
31 أغسطس 2022 12:50

 
برلين (أ ف ب) 

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سجل المهاجم تيمو فيرنر ثلاثية في الشوط الأول، ليقود حامل اللقب لايبزج للفوز بثمانية أهداف نظيفة على توتونيا أوتينسن من الدرجة الرابعة في الدور الأول من كأس ألمانيا لكرة القدم.
وسجل فيرنر، أفضل هداف في تاريخ لايبزج، هدفين في غضون 60 ثانية ليضع فريقه في المقدمة 2-صفر بعد 20 دقيقة، وأضاف الثالث قبل الاستراحة، بعد أن تابع تمريرة السويدي إميل فورسبرج.
قال بعد المباراة: كانت ممتعة، هذه المباريات غير سارة، لأنه يتعين عليك الفوز ومع ذلك، لا تحصل على أي إطراء على ذلك.
أضاف البرتغالي أندري سيلفا هدفين، فيما أحرز فورسبرج الذي أكد بعد المباراة بقاءه مع الفريق الهدف السادس، وأحرز البديلان الفرنسي كريستوفر نكونكو والإسباني داني أولمو الهدفين الأخيرين.
لم يتمكن توتونيا أوتينسن، من ضواحي هامبورج، من استضافة المباراة كونهم يلعبون على العشب الصناعي.
كما لم يتمكنوا من اللعب على الأرض البديلة - ملعب بول جريفزو في ديساو - بسبب العشي الملوث، ما حتم إقامة المباراة على أرض لايبزج.
قبل المباراة، قال المدير الرياضي للايبزج أوليفر مينتسلاف إن جميع عائدات فريقه من اللقاء ستذهب إلى توتونيا أوتينسن.
وفقًا لقواعد الاتحاد الألماني لكرة القدم، يحصل كل من الفريق المضيف والزائر على 45 في المئة من إجمالي الأرباح جراء بيع التذاكر مقابل حصول الاتحاد على الـ10 في المئة المتبقية.

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