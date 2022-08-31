«الدوري» يدشن «موسم الهواة» للمرة الأولى!

معتصم عبدالله (دبي)



تغيب التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، وكأس الاتحاد عن انطلاقة منافسات الهواة لموسم 2022- 2023، للمرة الأولى منذ موسم 2008- 2009، حيث يدشن دوري الدرجة الأولى منافسات الموسم الجديد بإقامة مباريات الجولة الأولى 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة 17 نادياً، وهو أكبر عدد من الأندية المشاركة في الدوري، خلال عهد الاحتراف، بداية من موسم 2008- 2009.

ومثلت التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة «ضربة بداية مثالية» لأندية الأولى منذ عودتها إلى الواجهة موسم 2016- 2017، بعد إلغاء منافسة كأس الاتحاد، والتي كانت بمثابة تصفيات لأندية الهواة إلى الدور الأول في المسابقة الأغلى موسمي 2014- 2015 و2015- 2016، قبل أن يشهد الموسم المرتقب 2022- 2023 إلغاء التصفيات التمهيدية التي عوضت غياب كأس الاتحاد.

واعتمد اتحاد الكرة في الموسم الجديد تعديلات واسعة على نظام المسابقة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والتي تنطلق من دور الـ 32 بمشاركة كل أندية دوري الأولى، بجانب 14 نادياً في «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي المرة الأولى أيضاً منذ موسم 2010- 2011 التي تنطلق فيها المسابقة الأغلى من دور الـ 32، بدلاً من التصفيات التمهيدية لأندية الأولى.

وسعت أندية دوري الدرجة الأولى لتعويض غياب التصفيات التمهيدية، وكأس الاتحاد عن انطلاق الموسم الجديد، بتكثيف برنامج المباريات الودية في المرحلة الأخيرة للتحضيرات، علاوة على خوض البطولات الودية.

وبرز في واجهة تحضيرات أندية الأولى، إعلان الجزيرة الحمراء تنظيم «بطولة رباعية» ودية بملاعب النادي 4 سبتمبر، لمدة يوم واحد فقط، بمشاركة فرق الجزيرة الحمراء، وسيتي، وبينونة، وروايل، وستكون البطولة بمثابة تجربة حقيقية ومفيدة تهدف لفرق الجزيرة الحمراء وسيتي وبينونة الصاعد حديثاً للأولى قبل خوض منافسات الدوري.

ورأى بدر طبيب مدرب فريق التعاون، أن غياب منافسة كأس الاتحاد أو التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة عن بداية الموسم التنافسي لأندية الأولى، «يؤثر بصورة سلبية» على انطلاقة مشوار الأندية، وأوضح: «في ظل الظروف التي تمر بها أغلب أندية دوري الأولى، وعدم وجود فرصة لإقامة معسكرات إعداد خارجية، خلال فترة الصيف، بجانب التأخر في التعاقدات، خاصة على مستوى الأجانب، ستكون بداية المشوار التنافسي، من خلال الدوري صعبة للغاية».

وأضاف: «الأندية كان تستفيد سابقاً من المسابقات التمهيدية في بداية الموسم لإكمال مراحل الإعداد قبل انطلاقة الدوري، على عكس الموسم الحالي والذي يشهد منافسة أصعب بتواجد 17 نادياً بجانب اعتماد الصعود للمحترفين، والهبوط لدوري الدرجة الثانية».

ورأى طبيب، أن استمرار منافسات دوري الأولى في الموسم المرتقب دون توقفات تذكر، يضاعف من المسؤولية على جميع الأندية، وتابع: «نأمل أن يكون الموسم الحالي بمثابة دراسة حالة للأندية ومستوى التنافس، على أن نشهد في الموسم المقبل عودة كأس الاتحاد أو غيرها من البطولات التنشيطية لتكون بمثابة بداية جيدة لأندية الأولى».

مواسم «كأس الاتحاد»



2009- 2010

2010- 2011

2011- 2012

2014- 2015

2015- 2016

مواسم «التصفيات التمهيدية للكأس

2012- 2013

2013- 2014

2016- 2017

2017- 2018

2018- 2019

2019- 2020

2020- 2021

2021- 2022