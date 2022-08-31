«أبيض الشاطئية» يخوض «3 وديات» أمام بيلاروسيا



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض منتخب الشاطئية 3 تجارب ودية مع بيلاروسيا، استعداداً للاستحقاقات التي تنتظر «أبيض الشاطئية» في الفترة المقبلة.

ويستضيف ملعب نادي شباب الأهلي المباريات الثلاث أيام الأربعاء والخميس والجمعة في الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويسعى الجهاز الفني من خلال هذه التجارب لإشراك أكبر عدد من اللاعبين، واختبار جاهزيتهم لخوض المباريات الرسمية.

وشارك منتخبنا مؤخراً في عدد من البطولات والمسابقات، آخرها بطولة كأس الدار البيضاء الودية، التي أدى خلالها ثلاث مباريات مع مصر والسعودية والمغرب، وتُوج قبلها ببطولة غرب آسيا.