«الإمبراطور» و«العنابي».. مباراة «كاملة العدد»



مراد المصري (دبي)



ضربة بداية «دوري أدنوك للمحترفين»، على الموعد مع قمة جماهيرية بين الوصل والوحدة، على استاد زعبيل في دبي، مع توقعات بأن تكون المدرجات «كاملة العدد»، إلى جانب الحماس بين المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وليست المرة الأولى التي ينطلق فيها «دورينا» في عصر الاحتراف، على وقع مباريات قوية من حيث القيمة الفنية، أو الحضور الجماهيري المتوقع، في سجل حافل بالقرعة التي أفرزت هذا النوع من المباريات في الجولة الأولى، واللافت أن الوصل كان طرفاً في مباريات قوية في ضربة البداية خلال 8 مناسبات، فيما تتكرر المواجهة بين «الإمبراطور» و«العنابي» للمرة الثالثة في الجولة الأولى.

وفيما جاءت الانطلاقة هادئة نسبياً في آخر موسمين بمباريات متوازنة، وتعود آخر قمة إلى موسم 2019 - 2020، الذي تم إلغائه بسبب جائحة فيروس كورونا، في لقاء «ديربي بر دبي» بين النصر والوصل على استاد آل مكتوم، وانتهى بالتعادل وقتها.

وقبل ذلك جاءت مواجهة مثيرة بين شباب الأهلي والجزيرة في الجولة الأولى من موسم 2018 - 2019، وشهدت تسجيل 9 أهداف، بعد تفوق «فخر أبوظبي» 5-4.

وفي موسم 2017 - 2018، كان الوصل طرفاً في مباراة قوية في الجولة الأولى، عندما التقى العين في «دار الزين»، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وظهر الوصل في مباراة قوية خلال الجولة الأولى من موسم 2016- 2017، جمعته مع الجزيرة وتفوق وقتها «فخر أبوظبي» 3-1، وسبق أن التقى الفريقان ضمن الجولة الأولى من موسم 2015 - 2016، وحينها حقق الوصل الفوز 2-1.

وفي موسم 2014-2015، وكانت البداية بين الشارقة وشباب الأهلي وحقق «الفرسان» الفوز بهدف بتوقيع إسماعيل الحمادي.

وفي موسم 2013 - 2014، جاءت انطلاقة الموسم بجولة أولى قوية شهدت 3 مباريات جماهيرية بارزة، حيث التقى الوصل والشارقة، وتفوق «الملك»، والوحدة مع النصر وحقق «العنابي» الفوز، والشباب «سابقاً» الذي تخطى العين 3-1.

وفي موسم 2012-2013، التقى الوصل والوحدة أيضاً في الجولة الأولى، وحينها حقق «الإمبراطور» فوزاً كبيراً بنتيجة 4-1، منها «هاتريك» من ألفارو وهدف من المصري شيكابالا.

ولعل الجولة الأولى نفسها من ذلك الموسم، شهدت مباراة تبقى عالقة في الذاكرة طويلاً، في قمة العين وشباب الأهلي عندما حقق «الفرسان» الفوز في ملعب القطارة بنتيجة 6-3 بعد تألق مهاجمه البرازيلي جرافيتي الذي سجل «سوبر هاتريك».

وفي الموسم نفسه التقى في الجولة الأولى الجزيرة والنصر وحقق «فخر أبوظبي» الفوز 2-1.

وفي موسم 2011 - 2012، انطلق الموسم بلقاءات متقاربة مبكراً منذ الجولة الأولى، وفاز الجزيرة على شباب الأهلي 4 -صفر، والعين على النصر 2-صفر، والشباب على الوحدة 2-1، والوصل على الشارقة بثلاثية نظيفة.

كما سبق أن التقى الوصل والوحدة في الجولة الأولى من موسم 2010 - 2011، وحقق «الفهود» الفوز بثنائية نظيفة، وفي ذات الجولة تفوق الجزيرة على النصر بثلاثية نظيفة.

أما موسم 2009 - 2010، فشهدت الجولة الأولى تفوق العين على النصر 2-صفر، والوحدة على شباب الأهلي 3-1.

فيما كانت الجولة الأولى من أول موسم احتراف في 2008 - 2009، شهدت تفوق شباب الأهلي على النصر 4 - 2، والعين على الشارقة 4 -صفر، وتعادل الوحدة والجزيرة في «ديربي أبوظبي» بهدف لكل فريق.

