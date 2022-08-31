شباب الأهلي يسيطر على ألقاب «الأكاديميات الصيفية»



دبي (الاتحاد)



اختتمت الدورة الصيفية الحادية عشرة لأكاديميات كرة القدم التي نظمها مجلس دبي الرياضي، في ملاعب وأندية وشركات كرة القدم بدبي، وشارك فيها 680 لاعباً من 24 فريقا مثلوا 5 أندية هي شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، وعجمان.

وشهدت الدورة منافسات قوية بين الفرق المشاركة التي لعبت 42 مباراة ضمن 6 فئات عمرية، حيث فاز شباب الأهلي بالمركز الأول في فئة تحت 17 سنة التي أقيمت مبارياتها في ملعب شباب الأهلي، وذلك بعد أن تصدر الترتيب بـ 9 نقاط، وتسجيله 12 هدفًا في البطولة، كما فاز شباب الأهلي بالمركز الأول في فئة تحت 16 سنة التي أقيمت منافساتها في ملاعب النصر.

وفاز النصر بالمركز الأول في فئة تحت 15 سنة التي أقيمت منافساتها في ملاعب شباب الأهلي، وذلك بعد فوزه في 3 مباريات، وتصدره الترتيب برصيد 12 نقطة، وتسجيله 14 هدفًا في البطولة، وفي منافسات فئة تحت 14 سنة التي أقيمت مبارياتها في ملاعب الوصل، فاز الوصل بالمركز الأول بـ 8 نقاط وتسجيله 7 أهداف.

وفاز شباب الأهلي بالمركز الأول في فئة تحت 13 سنة، التي أقيمت مبارياتها في ملاعب عالم دبي للرياضة، بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك بعد فوزه في ثلاث مبارياته، وحصده 12 نقطة، وتسجيله 11 هدفاً، وفي فئة تحت 12 سنة فاز الوصل بالمركز الأول وله 9 نقاط وتسجيله 7 أهداف خلال البطولة.

وشهدت الدورة تنظيم مسابقة حرة خاصة بتنفيذ ضربات ترجيحية بعد نهاية كل مباراة بهدف تطوير مهارات اللاعبين وإتقانهم لضربات الجزاء الترجيحية والتعرف على مؤهلات كل لاعب أو حارس في هذا الجانب.

وأسهمت أندية دبي في تنظيم منافسات الدورة من خلال استضافة المباريات وتوفير الأجواء المناسبة للاعبين للتنافس في جو مطابق للمنافسات الرسمية من خلال كافة المتطلبات للتنافس.

وتعد هذه الدورة من أهم المبادرات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنويًا لتطوير قطاع البراعم والناشئين من خلال الإعداد المبكر للفرق واللاعبين قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وتهدف إلى منح الفرصة لشركات كرة القدم بالأندية لإعداد فرق المراحل السنية بالشكل الملائم، وفرصة للاعبين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية، مما يكسبهم خبرة أكثر، كما تساعد الأجهزة الفنية لتجربة اللاعبين، من أجل التعرف على مستوياتهم قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.