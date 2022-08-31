الجمعة 2 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

رويس «الصفقة الخامسة» لسان جيرمان

رويس «الصفقة الخامسة» لسان جيرمان
31 أغسطس 2022 12:00

 
باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
تولوز «خائف» من «غضبة» سان جيرمان!
أليجري يريدها شرسة!

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني فابيان رويس من نابولي الإيطالي بعقد لخمس سنوات.
وبات رويس خامس صفقة هذا الصيف لسان جيرمان، وسيعزز خط الوسط، بعد وصول الثنائي البرتغالي فيتينيا وريناتو سانشيس.
أمضى ابن الـ26 عاماً أربعة مواسم مع نابولي، وحقق معه كأس إيطاليا في العام 2020.
أحرز لقب كأس أوروبا مع منتخب إسبانيا لما دون 21 عاماً في 2019 واختير أفضل لاعب في البطولة، له 15 مباراة دولية مع المنتخب الأول.
كان لاعب ريال بيتيس السابق ضمن تشكيلة إسبانيا التي وصلت إلى نصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.
تخلى سان جيرمان عن العديد من لاعبي الوسط هذا الصيف، بينهم الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى روما الإيطالي، والإسباني أندر هيريرا إلى أتلتيك بلباو، في حين أن رحيل الأرجنتيني لياندرو باريديس إلى يوفنتوس الإيطالي بات وشيكاً.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
نابولي
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
بيترو كوتين رئيس شركة الطاقة النووية الأوكرانية (يمين) إلى جانب رافاييل غروسي (وسط)
عربي ودولي
أوكرانيا تعمل على إعادة تشغيل مفاعل في محطة زابوريجيا
2 سبتمبر 2022
طاقم طبي ينقل مريضا إلى مستشفى في نيويورك (أرشيفية)
عربي ودولي
أميركا تحذر من جوائح قد تكون أخطر من كورونا
2 سبتمبر 2022
آثار الجفاف في بريطانيا
دنيا
بريطانيا تشهد الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق
2 سبتمبر 2022
سفينة شحن في مياه مضيق البوسفور
عربي ودولي
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تجنح في إسطنبول
2 سبتمبر 2022
رجل مصاب بمرض الزهايمر
دنيا
طريقة جديدة لتوقع ألزهايمر قد تسرع تطوير دواء
اليوم 23:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©