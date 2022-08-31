رويس «الصفقة الخامسة» لسان جيرمان



باريس (أ ف ب)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني فابيان رويس من نابولي الإيطالي بعقد لخمس سنوات.

وبات رويس خامس صفقة هذا الصيف لسان جيرمان، وسيعزز خط الوسط، بعد وصول الثنائي البرتغالي فيتينيا وريناتو سانشيس.

أمضى ابن الـ26 عاماً أربعة مواسم مع نابولي، وحقق معه كأس إيطاليا في العام 2020.

أحرز لقب كأس أوروبا مع منتخب إسبانيا لما دون 21 عاماً في 2019 واختير أفضل لاعب في البطولة، له 15 مباراة دولية مع المنتخب الأول.

كان لاعب ريال بيتيس السابق ضمن تشكيلة إسبانيا التي وصلت إلى نصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

تخلى سان جيرمان عن العديد من لاعبي الوسط هذا الصيف، بينهم الهولندي جورجينيو فينالدوم إلى روما الإيطالي، والإسباني أندر هيريرا إلى أتلتيك بلباو، في حين أن رحيل الأرجنتيني لياندرو باريديس إلى يوفنتوس الإيطالي بات وشيكاً.