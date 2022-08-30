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الرياضي

جماهير «دورينا» 100% في الموسم الجديد

جماهير «دورينا» 100% في الموسم الجديد
30 أغسطس 2022 21:10

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمد اتحاد كرة القدم، وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بروتوكول عمليات المباريات للموسم 2022 - 2023، والذي يتضمن كافة التفاصيل الطبية والتنظيمية والإجراءات الاحترازية والمعايير والشروط الواجب اتباعها خلال المباريات.
وتتضمن الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، الفحوص والمتطلبات الطبية لجميع المعنيين بالمباراة، بجانب إجراءات وصول الفريقين، والدخول إلى أرض الملعب، وآلية إجراء الفحوص أثناء المباريات والتدريبات، وإجراءات يوم المباراة، ومرافق الملعب، وتعليمات المعسكرات الداخلية والخارجية ومقر الإقامة.
وشهد بروتوكول الموسم الجديد العديد من التعديلات، أبرزها عودة الجماهير بنسبة 100% من سعة المقاعد المتاحة في الاستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر «Green Pass» الصادر من تطبيق الحصن أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة كحد أقصى قبل كل مباراة لغير المطعمين.
وعلى اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبي المراحل السنية وجميع المنظمين والإعلاميين إبراز المرور الأخضر للمطعمين بالكامل، بدلاً عن الفحص المسبق قبل يومين من المباراة، والذي لا يزال ملزماً لغير المطعمين من هذه الفئات.
ومن ضمن التعديلات التي طرأت على البروتوكول في الموسم الجديد، السماح للأندية بتنظيم الفعاليات الترويجية في أيام المباريات ودخول حاملي الأعلام ومرافقي اللاعبين قبل بداية المباراة.
وحدد اتحاد الكرة المسابقات والبطولات التي سيطبق فيها البروتوكول المحدث، وهي مسابقات اتحاد الكرة، مسابقات رابطة المحترفين، مسابقات كرة الصالات، مسابقات السيدات، مسابقات الكرة الشاطئية، مباريات المنتخبات الوطنية والمنتخبات والفرق الزائرة.

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