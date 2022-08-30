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الرياضي

هالر يطمئن دورتموند

هالر يطمئن دورتموند
30 أغسطس 2022 22:00

 
ميونيخ (أ ف ب) 

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هالاند: القادم أفضل

أكد المهاجم الدولي الإيفواري سيباستيان هالر الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان بعد أيام قليلة من انضمامه هذا الصيف لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني أنه «بحالة جيدة».
وفي أوّل تصريح لوسائل الإعلام بعد الجراحة التي أجراها في نهاية شهر يوليو، قال هالر «أوّد أن أقول للجميع إنني أشعر أنني بحالة جيدة».
وبعد أيام قليلة من انضمامه إلى صفوف دورتموند لتعويض رحيل هدافه النرويجي إرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، شعر هالر بالألم خلال معسكر استعدادي للفريق «الأصفر والأسود» في منتصف يوليو، ليعلن أطباء النادي عن إصابته بالسرطان.
قال الشاب الفرنسي-الإيفواري البالغ 28 عاماً الذي انتقل إلى «بالوندسليجا» قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، بعدما أمضى في صفوفه موسم 2021-2022 «منذ اليوم الأول الذي عدت فيه إلى المنزل، بدأت العمل وكنت في صالة الألعاب الرياضية، أملك المستوى ذاته الذي كان لديّ قبل بضعة أشهر، إنها علامة جيدة».
وختم قائلاً: «هدفي الأول هو العودة إلى الملعب واللعب أمام جماهير دورتموند، وإحراز هدفي الأول أمامهم، ستكون لحظة عاطفية، سأعود إلى الملعب قريباً».
وعاد هالر الى الدوري الألماني، بعدما سبق له أن لعب بين عامي 2017 و2019 بقميص إينتراخت فرانكفورت، انتقل لاحقاً إلى الدوري الإنجليزي لينضم إلى وستهام (2019-2021)، قبل أن يدافع عن ألوان أياكس الذي تعاقد معه في يناير 2021، ليسجل معه 47 هدفاً في 65 مباراة في مختلف المسابقات.
وكان دورتموند أعلن في نهاية يوليو عن غياب طويل لعدة أشهر لهالر، وأقدم على التعاقد مع المخضرم الفرنسي أنتوني موديست (34 عاماً) لمدة موسم لتعويض غياب وافده الجديد.

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
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