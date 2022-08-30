الإمارات تستضيف بطولتين دوليتين للطائرة والشاطئية



دبي (وام)



تعتزم الإمارات تنظيم بطولتين دوليتين للكرة الطائرة والشاطئية خلال الشهرين المقبلين، وقال اتحاد الطائرة إنه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن تنظيم البطولتين في إطار استراتيجيته لوضع اللعبة في المكانة المستحقة فنياً وتنظيمياً.

وأكد عبد العزيز السلمان، الأمين العام للاتحاد: «بصدد الإعلان عن البطولتين، وفي انتظار اعتماد أسماء المنتخبات المشاركة، وتوقيع العقود، وباقي الإجراءات التنظيمية، تم الاتفاق على تنظيم بطولة دولية للكرة الطائرة خلال سبتمبر المقبل، بمشاركة 5 منتخبات آسيوية، متميزة في اللعبة، وتحظى بجماهيرية كبيرة داخل الإمارات من واقع وجود جاليات كبيرة لها داخل الدولة، ما سيكون له تأثير إيجابي على اللعبة بعد فترة غابت فيها البطولات الدولية للمنتخبات عن الإمارات».

وأكد أن من أبرز استراتيجيات الاتحاد إعادة اللعبة لمكانتها وشعبيتها داخل الدولة، والتي كانت تحتل المركز الثاني بعد كرة القدم، ما يتطلب توسيع قاعدة الممارسة، وزيادة نسبية في عدد البطولات الدولية التي يتم تنظيمها.

وقال: «حرصنا على الاتفاق مع عدد من المنتخبات الآسيوية ذات المستوى المرتفع في اللعبة، ما سيكون له تأثيره الإيجابي على مستوى منتخبنا من خلال مشاركته في هذه البطولة، وتسليط الضوء وزيادة الاهتمام الإعلامي والجماهيري من خلال استقطاب منتخبات ذات جماهيرية بين أبناء الجاليات المقيمة».

وأشار إلى أن خطط الاتحاد الهادفة لتوسيع قاعدة الممارسة، وجذب الاهتمام للعبة لن تقتصر على الكرة الطائرة بشكلها التقليدي فقط، ولكن هناك تركيز أيضاً على الطائرة الشاطئية، التي باتت من أشهر الرياضات على مستوى العالم.

وأوضح: «من المقرر أن ينظم الاتحاد بطولة دولية للطائرة الشاطئية في دبي خلال أكتوبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات للرجال ومثلها للسيدات من منتخبات لها باع كبير في هذه اللعبة، وفي هذا الصدد أكدت 4 دول حتى الآن مشاركتها، وجار الاتفاق مع باقي المنتخبات للإعلان عنها جميعاً».

وأكد السلمان أن الكرة الطائرة تعيش حالياً فترة رواج كبيرة، وتقدم الإمارات مجموعة من البراهين في قدراتها التنظيمية العالية من خلال تنظيم واستضافة 3 بطولات كبرى في الكرة الطائرة، حيث كانت البداية ببطولة نادي العين الدولية، والتي شاركت فيها 5 فرق من الدول العربية والخليجية إضافة لفريق العين، وقدمت نموذجاً رائعا في التنظيم والمستوى الفني.

وقال: «كما تنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك حاليا بطولة كأس فاطمة بنت مبارك للطائرة للأندية الخليجية للسيدات، وهي بطولة ناجحة بكل المقاييس، وأعطت دلائل قوية على قدرتها على الاستمرارية، وعلى تعزيز دور رياضة المرأة في الخليج العربي بشكل عام وليس الكرة الطائرة فقط».

وأضاف: «في نفس الوقت، تقام حالياً بطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة التي يشارك فيها فريقان من الإمارات، هما بني ياس والجزيرة علاوة على مجموعة من أفضل الفرق العربية والخليجية».