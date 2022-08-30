640 لاعباً في برنامج تطوير مهارات الألعاب الجماعية بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)

شهد برنامج تطوير مهارات الألعاب الجماعية الذي نظمه مجلس الشارقة خلال شهر أغسطس الجاري تفاعلاً كبيراً من مختلف أندية الإمارة، بمشاركة واسعة من المدربين واللاعبين، وتم تنظيم البرنامج في ألعاب كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة خلال الفترة من 1 إلى 26 أغسطس، بإشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير وبمشاركة خبراء أجانب من صربيا وفرنسا ضمن إستراتيجية المجلس التي تهدف إلى رفع كفاءة المدربين العاملين بالأندية وتطوير مستويات اللاعبين في مختلف الفئات السنية، واستقطب البرنامج المميز عدد «640» لاعباً في الألعاب الثلاث بواقع «320» لاعباً في كرة الطائرة و«220» لاعباً لكرة السلة و«100» لاعب لكرة اليد.

اشتمل برنامج كرة الطائرة على ثلاث مراحل، وتم إقامة المرحلة الأولى على مدار ثلاثة أسابيع، شارك في المرحلة الأولى 320 لاعباً من الصغار والأشبال من أندية الذيد والبطائح ومليحة والمدام واتحاد كلباء وخورفكان خلال الفترة من 1 إلى 18 أغسطس، فيما أقيمت المرحلة الثانية من 20 إلى 23 من ذات الشهر بمشاركة 20 لاعباً مميزاً انخرطوا في معسكر تحضيري داخلي تضمن تدريبات صباحية ومسائية بإشراف الخبير الدولي الفرنسي داميان بينيكس، وبمعدل 16 ساعة في الأيام الأربعة بجانب دورتين للمدربين حول أسس تكوين لاعبي المراحل السنية وأقيمت بنادي الحمرية، فيما تضمنت المرحلة الثالثة خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس بنادي مليحة إقامة تدريبات لعدد 300 لاعب لفئتى الصغار والأشبال، وتخللت المرحلة محاضرات نظرية للمدربين بإشراف الخبير الدولي الفرنسي داميان والوليد بن محمد المشحوط خبير كرة الطائرة بالإدارة.



وفي برنامج كرة اليد أقيمت المرحلة الأولى بواقع تجمعات تدريبية لللاعبين المميزين في فئة الأشبال بمشاركة 60 لاعباً من ضمنهم 10 حراس مرمى من ثمانية أندية وهي الشارقة الرياضي والمدام والبطائح ومليحة والذيد واتحاد كلباء ودبا الحصن وخورفكان، كما تضمنت المرحلة الثانية تنظيم معسكر مفتوح مدته 3 أيام لمنتخبات المناطق في كرة اليد لفئات الصغار لمجموعتين بصالة نادي المدام لمنتخب المنطقة الوسطى والأخرى بصالة نادي اتحاد كلباء لمنتخب المنطقة الشرقية بمشاركة 40 لاعباً بإشراف طارق بو سنينة خبير كرة اليد بالإدارة ومدربي الأندية، وتضمن البرنامج تدريبات صباحية ومسائية وحصص تثقيف رياضي لفائدة اللاعبين.

أما في كرة السلة فقد نظم المجلس في المرحلة الداخلية ثلاث تجمعات، انطلقت «الأولى» من الأول من أغسطس إلى الرابع منه، بإشراف مدربين من صربيا وعماد عثمان خبير كرة السلة بالإدارة، وتم تنظيمها بصالة نادي الحمرية والثانية من 5 إلى 8 أغسطس بصالة نادي مليحة وضمت أندية مليحة والمدام والذيد، فيما شارك في التجمع الثالث من 9 إلى 12 أغسطس بنادي خورفكان كل من أندية دبا الحصن وخورفكان واتحاد كلباء وبلغ عدد اللاعبين الإجمالي «220» لاعباً من فئات الأشبال والناشئين، واختتم برنامج كرة السلة بإقامة معسكر خارجي بدولة صربيا بمشاركة 16 لاعباً مميزاً من فئات الأشبال والناشئين تم انتقاءهم خلال الفترة من 15 إلى 26 أغسطس، وأقيم المعسكر بأكاديمية فيزورا الصربية بمشاركة لاعبين من صربيا لذات الفئات.

وبدوره أثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على النجاح الكبير الذي حققه البرنامج، الذي ضم هذا العدد الكبير من لاعبي الفئات المختلفة بأندية الإمارة، بما يعد تحقيقاً للهدف المنشود الذي أقيم من أجله بتشجيع الأندية على مشاركة مدربي الألعاب الثلاث واللاعبين بفعالية، كما أنه شهد إشراف خبراء أجانب من فرنسا وصربيا ومعسكرات داخلية وخارجية وورش عملية ونظرية تؤكد أن البرنامج تم تنفيذه بشكل مميز.

وأضاف: نتطلع في المجلس عبر استمرار مثل هذه البرامج للارتقاء بمستويات اللاعبين التي تأتي عبر تطوير قدرات المدربين واكتشاف المواهب الجديدة ودعم كل الإيجابيات التي تتحقق من أجل تقدم ورفعة الرياضة بالإمارة بشكل عام، وعلى مستوى الألعاب الجماعية بشكل خاص مع كل ماريتوفر من بنى تحتية وإمكانيات عالية، واهتمام واسع والهدف واحد في النهاية وهو حصد البطولات بإسم الإمارة وتميز أنديتها.