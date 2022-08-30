الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أنتوني إلى «اليونايتد» بـ 100 مليون يورو

أنتوني إلى «اليونايتد» بـ 100 مليون يورو
30 أغسطس 2022 19:00

 
لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
ليفركوزن يُحلق بـ «جناح البلوز»
المجبري من «الشياطين» إلى «التشامبيونشيب»

انتقل الجناح البرازيلي الدولي الشاب أنتوني، من أياكس أمستردام الهولندي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل صفقة قياسية في هولندا قد تصل إلى 100 مليون يورو، حسب ما أعلن الناديان.
وكتب أياكس في بيانه: يخضع الانتقال للتفاصيل الطبية والتعاقدية للناديين واللاعب، وافق أياكس على انتقال بقيمة 95 مليون يورو، مع الإضافات، قد ترتفع القيمة إلى 100 مليون يورو.
أما اليونايتد، فكتب: توصل اليونايتد إلى اتفاق مع أياكس لانتقال أنتوني، بعد الانتهاء من الشروط الطبية والحصول على تصريح دولي.
وهذه أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم الهولندية، بحسب الصحف المحلية، بعد انتقال فرنكي دي يونج من أياكس أيضاً إلى برشلونة الإسباني مقابل 86 مليون يورو.
وأنتوني «22 عاماً» هو ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاج، بعد وصول أيضاً قلب الدفاع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف بـ67 مليون يورو، كما وصل إلى ملعب أولد ترافورد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني بأكثر من 80 مليون يورو، الظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا «17 مليون يورو» من فينورد وصانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد بعقد حرّ.
وكان أياكس رفض ثلاثة عروض من اليونايتد الراغب بضمه، بتوصية من تن هاج الذي أشرف عليه في العاصمة الهولندية.
وقد يخفّف قدوم أنتوني من تمسك يونايتد بمهاجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الراغب بالرحيل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، فيما يخوض «الشياطين الحمر» البطولة القارية الرديفة «يوروبا ليغ».
وُلد أنتوني في ساو باولو في 24 فبراير 2000، وانتقل إلى أياكس عام 2020.
خاض 82 مباراة مع أياكس سجل فيها 24 هدفاً، وأحرز لقب الدوري الهولندي مرتين في 2021 و2022، بالإضافة إلى الكأس المحلية في 2021.
سجّل هدفين وتمريرتين حاسمتين في 9 مباريات دولية مع منتخب البرازيل الذي يستعد للمشاركة في مونديال قطر نهاية العام الجاري، كما أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخير.
كشف أخيراً عن رغبته بالرحيل في ظل معارضة أياكس، برغم صفقة هي الأعلى في تاريخ الدوري الهولندي «إيريديفيزيي».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
أياكس
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوم 11:23
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
اليوم 10:46
محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد
اليوم 10:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©