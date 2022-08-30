أنتوني إلى «اليونايتد» بـ 100 مليون يورو



لندن (أ ف ب)

انتقل الجناح البرازيلي الدولي الشاب أنتوني، من أياكس أمستردام الهولندي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل صفقة قياسية في هولندا قد تصل إلى 100 مليون يورو، حسب ما أعلن الناديان.

وكتب أياكس في بيانه: يخضع الانتقال للتفاصيل الطبية والتعاقدية للناديين واللاعب، وافق أياكس على انتقال بقيمة 95 مليون يورو، مع الإضافات، قد ترتفع القيمة إلى 100 مليون يورو.

أما اليونايتد، فكتب: توصل اليونايتد إلى اتفاق مع أياكس لانتقال أنتوني، بعد الانتهاء من الشروط الطبية والحصول على تصريح دولي.

وهذه أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم الهولندية، بحسب الصحف المحلية، بعد انتقال فرنكي دي يونج من أياكس أيضاً إلى برشلونة الإسباني مقابل 86 مليون يورو.

وأنتوني «22 عاماً» هو ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاج، بعد وصول أيضاً قلب الدفاع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف بـ67 مليون يورو، كما وصل إلى ملعب أولد ترافورد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني بأكثر من 80 مليون يورو، الظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا «17 مليون يورو» من فينورد وصانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد بعقد حرّ.

وكان أياكس رفض ثلاثة عروض من اليونايتد الراغب بضمه، بتوصية من تن هاج الذي أشرف عليه في العاصمة الهولندية.

وقد يخفّف قدوم أنتوني من تمسك يونايتد بمهاجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الراغب بالرحيل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، فيما يخوض «الشياطين الحمر» البطولة القارية الرديفة «يوروبا ليغ».

وُلد أنتوني في ساو باولو في 24 فبراير 2000، وانتقل إلى أياكس عام 2020.

خاض 82 مباراة مع أياكس سجل فيها 24 هدفاً، وأحرز لقب الدوري الهولندي مرتين في 2021 و2022، بالإضافة إلى الكأس المحلية في 2021.

سجّل هدفين وتمريرتين حاسمتين في 9 مباريات دولية مع منتخب البرازيل الذي يستعد للمشاركة في مونديال قطر نهاية العام الجاري، كما أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخير.

كشف أخيراً عن رغبته بالرحيل في ظل معارضة أياكس، برغم صفقة هي الأعلى في تاريخ الدوري الهولندي «إيريديفيزيي».