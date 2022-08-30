ليفركوزن يُحلق بـ «جناح البلوز»



برلين (أ ف ب)

انتقل جناح تشيلسي الإنجليزي كالوم هادسون-أودوي إلى باير ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة لموسم واحد، كما أعلن نادي العاصمة الإنجليزية.

وكان هادسون-أودوي الذي سجل 4 أهداف، ونجح في 12 تمريرة حاسمة، في 74 مباراة، في صفوف الفريق اللندني، وصل إلى ليفركوزن للخضوع للفحص الطبي الروتيني.

ويريد هادسون-أودوي، صاحب 3 مباريات دولية في صفوف منتخب إنجلترا، الحصول على وقت لعب أكثر في صفوف ليفركوزن، ليعزّز من حظوظه في التواجد ضمن تشكيلة «الأسود الثلاثة»، في مونديال قطر المقرر من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وعانى ليفركوزن من بداية كارثية خلال الموسم الحالي، حيث خرج مبكراً من مسابقة كأس ألمانيا، وخسر 3 مباريات من أصل 4 خاضها في الدوري.

وقع في المجموعة الثانية ضمن دوري أبطال أوروبا، إلى جانب بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي.