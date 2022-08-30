الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ليفركوزن يُحلق بـ «جناح البلوز»

ليفركوزن يُحلق بـ «جناح البلوز»
30 أغسطس 2022 17:01

 
برلين (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
أنتوني إلى «اليونايتد» بـ 100 مليون يورو
المجبري من «الشياطين» إلى «التشامبيونشيب»

انتقل جناح تشيلسي الإنجليزي كالوم هادسون-أودوي إلى باير ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة لموسم واحد، كما أعلن نادي العاصمة الإنجليزية.
وكان هادسون-أودوي الذي سجل 4 أهداف، ونجح في 12 تمريرة حاسمة، في 74 مباراة، في صفوف الفريق اللندني، وصل إلى ليفركوزن للخضوع للفحص الطبي الروتيني.
ويريد هادسون-أودوي، صاحب 3 مباريات دولية في صفوف منتخب إنجلترا، الحصول على وقت لعب أكثر في صفوف ليفركوزن، ليعزّز من حظوظه في التواجد ضمن تشكيلة «الأسود الثلاثة»، في مونديال قطر المقرر من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.
وعانى ليفركوزن من بداية كارثية خلال الموسم الحالي، حيث خرج مبكراً من مسابقة كأس ألمانيا، وخسر 3 مباريات من أصل 4 خاضها في الدوري.
وقع في المجموعة الثانية ضمن دوري أبطال أوروبا، إلى جانب بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني وكلوب بروج البلجيكي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
باير ليفركوزن
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوم 11:23
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
اليوم 10:46
محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد
اليوم 10:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©