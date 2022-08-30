«سباق ثنائي» لتنظيم «الآسيوية 2023»



معتز الشامي (دبي)



علمت «الاتحاد» أن التنافس على تنظيم كأس آسيا 2023، أصبح منحصراً بين ملفي كوريا الجنوبية وقطر، لأنهما الأكثر جاهزية، من حيث متطلبات الاستضافة للبطولة، في ظل وفرة الملاعب ومتطلبات التنظيم.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في وقت سابق، عن تقدم 4 دول بملفات لاستضافة، وهي أستراليا وكوريا الجنوبية وقطر وإندونسيا، بعدما انسحبت الصين بسبب «كوفيد-19» وتداعياته التي أجلت تجهيزات عدة ملاعب.

ويصدر القرار خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في أكتوبر المقبل بكوالالمبور، بحيث يتم تحديد توقيت البطولة، بعد اختيار الملف الفائز بالتنظيم.

وفي حال الاستقرار على منح التنظيم لكوريا الجنوبية، أكدت المصادر، أن الاتحاد الكوري أبدى استعداده خلال طلب الاستضافة، استعداده لإقامة البطولة في موعدها نفسه دون تغيير وهو يونيو المقبل، نظراً لجاهزية الملف بالكامل، من حيث الملاعب ومقرات الاستضافة وغيرها.

فيما ينتظر أن يتم تعديل موعد البطولة، حال تم الاستقرار على ملف قطر، سواء بتقديم موعدها إلى مارس المقبل، أو نقلها إلى نهاية 2023 وتحديداً في ديسمبر.