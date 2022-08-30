الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

8 لاعبين يتقاسمون صدارة بطولة دبي للشطرنج

8 لاعبين يتقاسمون صدارة بطولة دبي للشطرنج
30 أغسطس 2022 16:10

 
دبي (وام)
تقاسم 8 لاعبين صدارة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بنهاية منافسات الجولة الثالثة، بالعلامة الكاملة برصيد 3 نقاط لكل منهم، في البطولة التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، ويشارك فيها 170 لاعباً ولاعبة من بينهم 100 من حملة الألقاب الدولية، فعلى الطاولة الأولى، تمكن الهندي فيجنيش من اقتناص التعادل أمام المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي، وعلى الطاولة الثانية واصل الهندي أرجون إريجيسي عروضه القوية بفوزه على مواطنه راجا ريتفيك ليدخل قائمة المصنفين الـ20 على مستوى العالم في التصنيف الحي، في حين احتاج المصنف الرابع براجاناندا لـ 25 نقلة فقط للفوز على مواطنه شيامنيكيل. 

وخيمت التعادلات على بقية الطاولات الأولى، حيث تعادل المصنف السادس الألماني نيسيبيانو مع الهندي راثانفيل وتعادل الهندي أبيجيت جوبتا مع الأوزبكي أورتيك نيجماتوف، وتعادل الهندي سريهاري مع مواطنه سيتورامان، وتعادل البنجلاديشي ضياء الرحمن مع الهندي راوناك سدواني. 

وعلى صعيد نتائج اللاعبين العرب، تعادل المصري أحمد عدلي مع الفرنسي سونج جوليان، فيما خسر المغربي محمد تيسير من الهندي هارشا باراتاكوي، وخسر اليمني بشير القديمي من الهندي براسانا، وخسر القطري حسين عزيز من الهندي فيشال شودري لاعب أكاديمية نادي دبي للشطرنج، وتعادل الفلسطيني راجي صايل أبو عزيزة مع الأستاذة الهندية إيشا شارما. 

أخبار ذات صلة
«لوحة فنية» في «دولية دبي للشطرنج»
«الأساتذة» يتفوقون على «الصغار» في «دبي للشطرنج»

وبالنسبة لنتائج اللاعبين الإماراتيين، خسر عمران الحوسني أمام المصنف الثالث في البطولة الإيراني محمد أمين طبطبائي، وفاز الناشئ حمد بدر على الروسي مارك بافلوف، وخسر سعيد إسحاق من الأستاذة الهندية بريانكا. 

يذكر أن لجنة تحكيم البطولة يرأسها الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم، رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي..وهي البطولة التاسعة التي يتم إسناد رئاسة التحكيم فيها إليه وهو أكثر الحكام مشاركة في البطولة حيث شارك في جميع نسخ البطولة. 

ويضم طاقم تحكيم البطولة كلاً من الدولي اليمني جمال قاسم، وحكم الاتحاد الدولي سلمان الطاهر، والحكم المحلي الاماراتي ماجد العبدولي والفلبيني روبيرتو كاراندانج، وحكم الاتحاد الدولي محب سراج الدين مسؤولاً عن النقل المباشر للمباريات.

الشطرنج
نادي دبي للشطرنج والثقافة
بطولة دبي الدولية للشطرنج
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوم 11:23
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
اليوم 10:46
محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد
اليوم 10:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©