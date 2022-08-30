8 لاعبين يتقاسمون صدارة بطولة دبي للشطرنج



دبي (وام)

تقاسم 8 لاعبين صدارة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بنهاية منافسات الجولة الثالثة، بالعلامة الكاملة برصيد 3 نقاط لكل منهم، في البطولة التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، ويشارك فيها 170 لاعباً ولاعبة من بينهم 100 من حملة الألقاب الدولية، فعلى الطاولة الأولى، تمكن الهندي فيجنيش من اقتناص التعادل أمام المصنف الأول الروسي ألكسندر بريدكي، وعلى الطاولة الثانية واصل الهندي أرجون إريجيسي عروضه القوية بفوزه على مواطنه راجا ريتفيك ليدخل قائمة المصنفين الـ20 على مستوى العالم في التصنيف الحي، في حين احتاج المصنف الرابع براجاناندا لـ 25 نقلة فقط للفوز على مواطنه شيامنيكيل.

وخيمت التعادلات على بقية الطاولات الأولى، حيث تعادل المصنف السادس الألماني نيسيبيانو مع الهندي راثانفيل وتعادل الهندي أبيجيت جوبتا مع الأوزبكي أورتيك نيجماتوف، وتعادل الهندي سريهاري مع مواطنه سيتورامان، وتعادل البنجلاديشي ضياء الرحمن مع الهندي راوناك سدواني.

وعلى صعيد نتائج اللاعبين العرب، تعادل المصري أحمد عدلي مع الفرنسي سونج جوليان، فيما خسر المغربي محمد تيسير من الهندي هارشا باراتاكوي، وخسر اليمني بشير القديمي من الهندي براسانا، وخسر القطري حسين عزيز من الهندي فيشال شودري لاعب أكاديمية نادي دبي للشطرنج، وتعادل الفلسطيني راجي صايل أبو عزيزة مع الأستاذة الهندية إيشا شارما.

وبالنسبة لنتائج اللاعبين الإماراتيين، خسر عمران الحوسني أمام المصنف الثالث في البطولة الإيراني محمد أمين طبطبائي، وفاز الناشئ حمد بدر على الروسي مارك بافلوف، وخسر سعيد إسحاق من الأستاذة الهندية بريانكا.

يذكر أن لجنة تحكيم البطولة يرأسها الحكم والمحاضر الدولي مهدي عبدالرحيم، رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي..وهي البطولة التاسعة التي يتم إسناد رئاسة التحكيم فيها إليه وهو أكثر الحكام مشاركة في البطولة حيث شارك في جميع نسخ البطولة.

ويضم طاقم تحكيم البطولة كلاً من الدولي اليمني جمال قاسم، وحكم الاتحاد الدولي سلمان الطاهر، والحكم المحلي الاماراتي ماجد العبدولي والفلبيني روبيرتو كاراندانج، وحكم الاتحاد الدولي محب سراج الدين مسؤولاً عن النقل المباشر للمباريات.