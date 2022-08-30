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الرياضي

«الغواصة الصفراء» يلجأ إلى ملعب «الضفادع»!

«الغواصة الصفراء» يلجأ إلى ملعب «الضفادع»!
30 أغسطس 2022 15:53

 
مراد المصري (دبي)

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يلعب فياريال يوم الأحد المقبل، أول مباراة «على أرضه»، في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكنه سيواجه إلتشي، على بُعد 60 كيلومتراً من ملعبه الخاص، بسبب أعمال التطوير التي يقوم بها «الغواصة الصفراء» لملعبه «لا سيراميكا»، مما يجعله يستخدم بشكل مؤقت استاد سيوتات دي فالنسيا الخاص بنادي ليفانتي الملقب بـ «الضفادع».
فياريال يتعين عليه خوض المباريات الخمس المقبلة في «الليجا»، على ملعب نادي ليفانتي، في مدينة فالنسيا، قبل أن يعود إلى ملعبه «لا سيراميكا» بعد «مونديال 2022».
«الغواصة الصفراء» سبق أن استخدم ملعب سيوتات دي فالنسيا، في مواجهة هايدوك سبليت في الدور التأهيلي إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وحقق الفوز وقتها بنتيجة 4-2.
يعد مشروع التجديد لملعب «لا سيراميكا» مثيراً، ويشتمل على سقف يغطي الاستاد بأكمله، ومقاعد جديدة في جميع أنحاء المدرجات، وملء مساحة، حيث يوجد حالياً ركن فارغ، وإنشاء مساحات داخلية جديدة، ولوحتي تسجيل جديدتين، ونظام صوت جديد ومذهل وإضاءة أفضل.
لا يعتبر فياريال أول نادٍ يلجأ لجاره لخوض المباريات على ملعبه، وسبقه أتلتيكو مدريد باستخدام ملعب تشامارتين الخاص بريال مدريد، بسبب تضرر ملعبه جراء الحرب الأهلية الإسبانية في موسم 939 -1940، والمفارقة أنه حقق أول لقب له في «الليجا» هناك.
ريال مدريد استعان بجاره لاستخدام ملعب ميتروبوليتانو القديم بين عامي 1946 و،1947 خلال إنشاء استاد سانتياغو برنابيو، كما لعب «الملكي» على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، خلال جائحة «كورونا»، في موسم 2019 - 2020.
ريال بيتيس لعب على استاد رامون سانشيز-بيزخوان الخاص بجاره بإشبيلية عام 1982 بعد اضطراب عمال البناء خلال تطوير ملعب بينيتو فيامارين قبل مونديال 1982.
ليفانتي بدوره استعان بملعب لا سيراميكا الخاص بفياريال في مباراتين خلال الموسم الماضي، وقبلها لعب في استاد كاميلو كانو الأولمبي، في نهاية موسم 2019 - 2020، خلال أعمال تطوير ملعب سيوتات دي فالنسيا.

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