الأربعاء 31 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الراقي» أحدث ألقاب أندية «دوري أدنوك للمحترفين»

«الراقي» أحدث ألقاب أندية «دوري أدنوك للمحترفين»
30 أغسطس 2022 15:30

 معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
الأندية تسابق الزمن في «الماراثون 100»!
جماهير «دورينا» 100% في الموسم الجديد

اعتمد الحساب الرسمي لفريق نادي البطائح على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لقب «الراقي» على الوافد الجديد لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يستعد لتدشين مشاركة تاريخية هي الأولى للنادي الحديث في «دوري المحترفين»، حينما يستهل مشواره بلقاء مضيفه اتحاد كلباء، مساء الجمعة المقبل، على ملعب الأخير ضمن الجولة الأولى.
وبات لقب «الراقي» الأحدث بين أندية «دوري أدنوك للمحترفين» والذي يشهد في الموسم الجديد 2022- 2023، بجانب مشاركة البطائح عودة «النواخذة» فريق نادي دبا المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي 2021- 2022.
وتتعدد في «دوري المحترفين» ألقاب الأندية المشاركة والمستمدة من ألوان القمصان، والإنجازات، بجانب البعض الآخر من الألقاب مما أطلقته وسائل الإعلام والصحافة المكتوبة، حيث يبرز لقب «الزعيم» والذي يحمله العين بطل الدوري في النسخة الماضية، وصاحب الرقم القياسي في مرات عدد التتويج بلقب الدوري، والذي وصل إلى 14 لقباً بنهاية الموسم الماضي 2021- 2022.
وتضم قائمة الفرق التي تحمل ألقابها عطفاً على رصيد إنجازاتها، نادي الشارقة المعروف بـ «الملك» بعدما كان أول نادٍ يحظى بشرف التتويج بالبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» في 8 نسخ قبل أن يلحق به شباب الأهلي الملقب بـ «الفرسان»، فيما لُقب الوصل بـ «الفهود» أو «فهود زعبيل» نسبة لضمه عدداً من نجومه السابقين، ممن حملوا اسم «فهد» أمثال فهد خميس الهداف التاريخي للنادي، وفهد عبدالرحمن.
وضمت قائمة ألقاب أندية دورينا النصر المعروف بـ «العميد» بوصفه أقدم الأندية تأسيساً في 1945، و«العنابي» لنادي الوحدة نسبةً إلى ألوان قميص الفريق، و«البرتقالي» كلقب لفريق نادي عجمان، «والسماوي» اللقب المرادف لفريق نادي بني ياس.
واعتمد نادي الجزيرة في يوليو 2014 لقب «فخر أبوظبي» على فريقه بصورة رسمية، واستنسخ نادي الظفرة لقبه «فارس الظفرة» من مدينة الظفرة، فيما عُرف اتحاد كلباء بلقب «النمور»، وخورفكان بلقب «النسور».

البطائح
نادي البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية
اليوم 11:23
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
الاقتصادي
أدنوك ترسي عقوداً بقيمة 6.72 مليار درهم إماراتي لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
اليوم 11:18
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
دنيا
آيفون 14.. لون "غريب" للهاتف الجديد
اليوم 10:53
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
الرياضي
«حاملة اللقب» تسقط من «الطابق الأول» في «فلاشينج ميدوز»
اليوم 10:46
محمد بن زايد
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأبنائي وبناتي الطلبة بالعام الدراسي الجديد
اليوم 10:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©