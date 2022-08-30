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الرياضي

400 لاعب في بطولة الشارقة للسباحة

400 لاعب في بطولة الشارقة للسباحة
30 أغسطس 2022 15:15

 
الشارقة (الاتحاد)

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اختتمت على شاطئ بحيرة الخان في مدينة الشارقة منافسات بطولة الشارقة للسباحة الأولى من نوعها في الإمارة الباسمة، التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على مدار شهر كامل بشواطئ أربع مدن مختلفة بإمارة الشارقة، وشارك فيها أكثر من 400 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية. 
وأسفرت نتائج البطولة عن فوز المتسابق سيف الله خالد بالمركز الأول في فئة 1500 متر رجال، وفوز سارة لجنف بالمركز الأول في فئة 1500 متر نساء، ومحمد الملا بالمركز الأول لفئة 800 متر شباب، وفي فئة 500 متر ناشئين فاز بالمركز الأول علي علي، وتفوقت رغد محمد طه في نفس الفئة بالمركز الأول ناشئات.
وقال محمد الكمالي: إن بطولة الشارقة للسباحة حظيت بالكثير من المنافسة بين السباحين في مختلف الفئات العمرية، مشيرا إلى أن إقامة هذه البطولة جاء انطلاقا من حرص نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على صقل مهارات السباحين والسعي في المساهمة لنشر رياضة السباحة بين مختلف فئات المجتمع، وإيجاد قاعدة رياضية تنطلق منها المنافسات المختلفة لهذه الرياضة التي باتت تشهد إقبالا كبيرا في السنوات الأخيرة. 

نادي الشارقة للرياضات البحرية
السباقات البحرية
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