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الرياضي

«الشارقة للمرأة» تحتفي بفرق عمل «فتيات اليوم.. بطلات الغد»

«الشارقة للمرأة» تحتفي بفرق عمل «فتيات اليوم.. بطلات الغد»
30 أغسطس 2022 15:00

الشارقة (الاتحاد)

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احتفت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بفرق عمل برنامج «فتيات اليوم.. بطلات الغد» الذي انطلق الشهر الماضي، بالتعاون مع كل من أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعين لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في 6 رياضات أولمبية فردية، إذ بلغ عدد المسجلين مع نهاية الأسبوع السابع 625 فتاة للفئة العمرية من (6 -15) عاماً.
ويستكمل البرنامج مسيرته بصورة دائمة في استقطاب المواهب بالألعاب المدرجة، وهي الريشة الطائرة، والتايكواندو، والجودو، والمبارزة، وكرة الطاولة، والقوس والسهم، حيث تم اختيارها تعزيزاً لمنظومة الرياضات الفردية الأولمبية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، إضافة إلى استكشاف العناصر الموهوبة.
حضر الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عدد من مديرين الأقسام بالمؤسسة ومدربات ومشرفات البرنامج، إلى جانب تواجد بعض لاعبات الفرق الرياضية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة.
وشهد الحفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، تقديراً لدورهم البارز والشراكة التكاملية المثمرة والتنسيق الحاصل مع كل من أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، الأمر الذي انعكس على تقديم مبادرة ناجحة من جميع النواحي.
واستضافت فعاليات البرنامج 6 مواقع بإمارة الشارقة، وهي مركز الطفل بالرقة ومركز دبا الحصن ومركز الطفل بمغيدر ومركز الطفل بالقرائن، ومركز سجايا بالقرائن ومركز وادي الحلو في مدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الأساسي والثانوي للبنات.

نادي الشارقة لرياضة المرأة
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