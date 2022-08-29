«أبيض الناشئين» يواجه قطر ودياً استعداداً للتصفيات الآسيوية

معتصم عبدالله (دبي)

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين على خوض تجربة ودية أمام ضيفه القطري 24 سبتمبر المقبل، على ملعب «ذياب عوانة» بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن التحضيرات الختامية لخوض تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في البحرين.

ووضعت قرعة التصفيات «أبيض الناشئين» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إندونيسيا وماليزيا وفلسطين وجوام، والتي تُلعب مبارياتها في إندونيسيا خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر، فيما يستعد المنتخب القطري بدوره للتصفيات ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات عمان، العراق، لبنان، والبحرين.

وأنهى «أبيض الناشئين» مشاركته في بطولة كأس العرب للناشئين 2022، المقامة حالياً بالجزائر، بالخسارة أمام منتخب البلد المضيف 0-3 أمس الأول على ملعب السيق في مدينة وهران، في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن الدور الأول للمجموعة الأولى، التي تصدرها منتخب الجزائر برصيد 9 نقاط، مقابل 6 للسودان «الوصيف»، وحل منتخبنا ثالثاً برصيد نقطة من تعادله السلبي أمام فلسطين «الرابع».

واستهل منتخبنا مشواره في «كأس العرب» بالخسارة أمام السودان 0-2، وتعادل في الثانية مع فلسطين بدون أهداف، قبل أن يخسر الثالثة أمام الجزائر 0-3، وسجل أهداف الأخير محمد عبد المجيب، فتحي كساسي، وأناتوف مسلم.

ومثلت المشاركة في «كأس العرب للناشئين»، البطولة الثانية في مشوار إعداد «الأبيض» لتصفيات كأس آسيا، بعدما خاض ديسمبر نهاية العام الماضي 2021 منافسات النسخة الثامنة لبطولة غرب آسيا للناشئين بالسعودية، والتي أنهى مشواره فيها في ربع النهائي بالخسارة أمام السعودية «المستضيف» 0-3، بعدما استهل مشواره بالفوز على سوريا 4-1، وفلسطين 2-0.