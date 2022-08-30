الأندية تسابق الزمن في «الماراثون 100»!



مراد المصري (دبي)



رغم أن الحاجز الزمني الذي يفصل بين نهاية الموسم الماضي، وانطلاق الموسم الجديد لـ «دوري أدنوك للمحترفين» يصل إلى 100 يوم، فإن الأندية ما زالت تسابق الزمن، لإنجاز متطلبات انطلاق المنافسات، وتحديداً على صعيد قائمة اللاعبين الأجانب، وإطلاق الزي الجديد، وأمور تنظيمية مختلفة.

وبما أن أغلب الأندية خرجت من دائرة المنافسة، في فترات سبقت مايو الماضي، حيث كانت خارج حسابات جميع البطولات، منذ فبراير ومارس الماضيين، وبدأت التخطيط للموسم الجديد منذ الربيع مروراً بالصيف، فإن بعض الأمور ما زالت عالقة على صعيد قائمة اللاعبين الأجانب وإنجاز متطلبات أخرى، كان يتوجب الإعلان عنها في وقت مبكر للتواصل مع الجماهير، ووضعها في قلب أجواء الموسم الجديد، ونحن على أبواب ضربة البداية، حيث تنطلق المسابقة بالجولة الأولى التي تقام يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأنجزت أندية مثل العين والنصر والوحدة والظفرة واتحاد كلباء ودبا ملف الأجانب، وكان من بينها ضم «الزعيم» للمغربي المهدي مبارك، و«العميد» تعاقد مع الجامبي ديمبو، و«العنابي» مع الأرجنتيني بيتزي في صفقات بارزة، أكمل عجمان الملف بالتعاقد مع الجناح الكونغولي مبونجو قادماً من أبها السعودي، فيما تعرض شباب الأهلي لضربة بإصابة آخر أجانبه بوجدان، في انتظار التأكيد من مدة غيابه، وتعاقد البطائح الوافد الحديث إلى «الأضواء» مع البرتغالي جواو نوفايس، ليكمل الخماسي الأجنبي في الفريق، إلى جانب مواطنه البرتغالي أرتور خورخي، ولاعب الوسط البرازيلي لورينسي رودريجيز، والجنوب أفريقي تيبانج فيتي والكاميروني أناتول أبانج.

ورغم أن الشارقة من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وضم واحدة من أبرز الصفقات الصيفية، بالتعاقد مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، فإن عقد لاعبيه الأجانب لم يكتمل حتى الآن.

ولم ينجز الوصل صفقة اللاعب الأجنبي الخامس حتى اللحظة، وذلك مع تردد عدة أسماء وترقب لهوية اللاعب، من دون حسم الملف، قبل لقاء الوحدة المقبل، وترقب لظهور الزي الجديد في متاجر النادي، وارتدائها من الفريق الأول.

وفيما يقترب بني ياس من ضم البرازيلي رفائيل من بالميراس، تتبقى له خانة لاعب أجنبي لم يتم حسمها، وهو حال الجزيرة الذي عزز صفوفه بالمغربي أشرف بن شرقي، في انتظار ضم الأجنبي الخامس.

ويسعى خورفكان لإكمال قائمة الأجانب الخمسة، حيث يضم في صفوفه حالياً 4 لاعبين فقط.

يذكر أن الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، تشهد مواجهات تجمع يوم الجمعة المقبل، اتحاد كلباء مع البطائح، عجمان مع العين، الوصل مع الوحدة، بني ياس مع خورفكان، ويلعب السبت المقبل، الظفرة مع النصر، الجزيرة مع دبا، وشباب الأهلي مع الشارقة.